São parentes? Saiba qual a relação entre Carol Barcellos e Caco Barcellos

Carol Barcellos é filha do jornalista Caco Barcellos? O mesmo sobrenome e profissão dos profissionais da Globo causou curiosidade na web

Carol Barcellos virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nos últimos dias após assumir seu relacionamento com Marcelo Courrege. Além dos rumores de que a relação começou em meio a uma traição, o sobrenome da jornalista causou uma dúvida nos internautas, e muitos questionaram se ela tem algum parentesco com Caco Barcellos.

Mesmo tendo o mesmo sobrenome, Carol e Caco não são parentes. Em uma entrevista ao programa Encontro, da TV Globo, o veterano, que comanda o Profissão Repórter, fez questão de falar sobre o assunto e esclarecer que não é pai da apresentadora. "Eu queria fazer um desabafo. Eu não sou o pai da Carol Barcellos", disse ele na ocasião.

A jornalista também comentou as especulações. "Todo mundo acha que sou parente. Costumo brincar que eu sou, porque sou muito fã do Caco e do 'Profissão Repórter'", disse Carol em uma edição especial do programa comandado pelo jornalista, deixando claro que eles possuem em comum apenas o sobrenome, profissão e a empresa que trabalham.

Os jornalistas Marcelo Courrege e Carol Barcellos causaram nas redes sociais ao assumir seu relacionamento na última segunda-feira, 12, durante o primeiro dia de desfiles na Marquês de Sapucaí. Isso porque Renata Heilborn, ex-esposa de Marcelo, afirmou que havia sido traída pelo ex-marido e pela ex-amiga.

Em carta aberta, Renata desabafou sobre o fim de seu casamento e sobre a descoberta do caso entre o novo casal. Porém, nesta terça-feira, 13, Carol Barcellos decidiu responder ao textão publicado pela ex-amiga. "A história não é essa [...] Muitas mentiras, triste", escreveu a jornalista em resposta ao Portal Leo Dias.