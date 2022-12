Sandy se produz durante voo em jatinho e brinca: "quem vê close, não vê corre"

A cantora Sandy compartilhou um vídeo em que aparece se embelezando antes de chegar ao seu destino

A cantora Sandy (39) surgiu em um momento curioso em suas redes sociais nesta sexta-feira, 09. Ela postou um vídeo em que aparece se maquiando dentro de um jatinho antes de chegar ao seu destino.

Nas imagens, ela aparece sentada em uma poltrona e rodeada de produtos de maquiagem, enquanto se olha em um espelho de mão ao retocar o rosto. "Quem vê close, não vê corre", brincou.

Lucas Lima faz desabafo na web: ''Queria que entendessem que não sou a Sandy''

O músico Lucas Lima (40) usou as redes sociais na noite de sábado, 19, para comentar sobre o fato de ser sempre relacionado à mulher, Sandy.

Nos stories de seu Instagram, o artista fez um longo desabafo e se mostrou irritado com as comparações que fazem dele com a mulher, com quem tem um filho, Theo (8).

"Eu amo ver e até receber o carinho que vocês têm pela minha esposa. Me enche de orgulho e de alegria ver isso, de verdade. Sei o tamanho do que ela teve e tem na vida das pessoas e sei que mexe com uma parte muito bonita de muitos de vocês", começou ele.

Cansado com a associação, ele pediu aos seguidores: "Mas eu queria muito que as pessoas entendessem que eu não sou a Sandy. É bem desconfortável ouvir coisas tipo 'ai, eu estou encostando na Sandy por tabela' ou 'esse é o mais perto da Sandy que eu já cheguei' ou até o infame 'obrigado pela foto, mas eu queria mesmo com a Sandy".

Na sequência, Lucas explicou que entende que muitos o relacionam com a cantora quando lhe encontram, mas que apenas não quer ser reduzido a marido da famosa. "Eu sei que isso passa na cabeça da maioria das pessoas que me encontram, mas tu não precisa verbalizar isso. Não é legal".