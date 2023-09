Sandy encanta web ao compartilhar foto de infância com Junior: “Dia do irmão”

A cantora Sandy fez uma homenagem no Dia do Irmão para Junior, que foi sua dupla musical por 17 anos

Nesta terça-feira, 5, Sandy encantou seus seguidores ao compartilhar uma foto de infância em seu Instagram. A cantora celebrou o Dia do Irmão e publicou uma foto em que aparecia ao lado de Junior, que além de irmão, foi sua dupla musical por 17 anos.

A foto mostrava o menino abraçando a irmã no banco de trás de um carro. “Hoje é dia do irmão... E o meu é o melhor! Te amo, Junior”, escreveu a artista na legenda da foto publicada. Os filhos do cantor sertanejo Xororó, que faz dupla com Chitãozinho, se lançaram musicalmente em 1989.

Nos comentários, a apresentadora Sabrina Sato adorou a foto e escreveu: “Muito amor”. Já a atriz Karina Dohme, que atou na série de Sandy e Junior, também reagiu: “Ah, gente”. E o pai dos irmãos, Xororó, também deixou uma mensagem: “Que lindo, continua exatamente igual”.

Os seguidores de Sandy também adoraram a postagem nostálgica e rasgaram elogios nos comentários! “Os irmãos mais amados do Brasil”, escreveu uma seguidora. E outro fã comentou: “Duplinha de irmãos que o Brasil toda ama”. Outro admirador elogiou: “Perfeitos! Os primeiros irmãos do mundo”.

“Que lindos! Vocês representam tantas coisas boas na vida de tantas pessoas, é difícil descrever o que falar de vocês. Através da música, vocês marcaram uma geração linda, amo vocês”, declarou uma fã. E outra admiradora escreveu: “A dupla de irmãos que espalha amor sejam juntos ou separados... Serão sempre os irmãos do amor”.

Vale lembrar que Sandy e Junior se separaram como dupla em 2007. Em 2019, Sandy e Junior se reuniram novamente e realizaram uma turnê com seus maiores sucessos. No ano seguinte, 2020, uma série documental da dupla foi lançada no streaming Globoplay.

Recentemente, Sandy marcou presença em outra data especial. A cantora esteve presente no aniversário de 40 anos da atriz Tata Werneck. A dona do hit “A Lenda”, ainda cantou na festa repleta de famosos e Tata, sua filha Clara Maria e o marido Rafa Vitti apareceram no palco com a artista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sandy (@sandyoficial)

Passeio!

Algumas semanas atrás, Sandy surpreendeu seus seguidores ao surgir passeando em shopping. A cantora foi fotografada por paparazzis ao lado do marido Lucas Lima, enquanto passeava por um shopping no Rio de Janeiro.

Quem acompanhava Sandy e Lucas no passeio era a atriz, que está estrelando a novela "Fuzuê", Fernanda Rodrigues. Fernanda ainda estava com a filha Luisa e o marido Raoni Carneiro.