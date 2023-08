Sandy surge ao lado do marido em passeio no shopping com Fernanda Rodrigues, de “Fuzuê”

A cantora Sandy e o marido Lucas curtiram passeio no shopping ao lado da atriz Fernanda Rodrigues e sua família

Neste sábado, 26, Sandy surgiu curtindo o final de semana ao lado do marido Lucas Lima. A cantora foi fotografada passeando em um shopping no Rio de Janeiro ao lado do seu amado e mais companhia.

A artista foi flagrada por paparazzis andando de mãos dadas com o marido em um shopping luxuoso na Barra da Tijuca, na capital carioca. Sandy esbanjava estilo com um blazer cinza xadrez uma camiseta rosa e calça preta. Já o músico Lucas Lima apostou em um look all-black composto por um suéter e calça.

Porém, a cantora que fazia dupla com seu irmão Junior e seu marido não estavam sozinhos! A atriz Fernanda Rodrigues, que está no ar na Rede Globo com a novela “Fuzuê”. Fernanda estava com sua filha Luisa e o marido Raoni Carneiro.

A artista da novela das 19h, surgiu com um casaco com estampa animal print, camiseta branca e calça preta. Já a filha da atriz usava um casaco de moletom preto e branco, calça preta e tênis branco. Mãe e filha surgiram sorrindo nas fotos. Sandy também esbanjou simpatia ao sorrir para os cliques e ainda acenar para os fotógrafos.

Recentemente, Sandy compareceu ao podcast “Quem Pode, Pod”, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. Além de comentar sobre o início de seu relacionamento com o marido, a cantora até falou sobre sua relação com maquiagem.

“Trato na terapia. Eu não cheguei lá ainda e quero evoluir nisso. Enquanto eu não consigo evoluir nisso, eu penso o seguinte: Eu tenho direito de ter uma coisa que é só minha. As pessoas que vão me ver sem maquiagem, descabelada, são as pessoas que eu escolho, que estão na minha vida pessoal”, comentou ela.

Para a CARAS Brasil, Lucas Lima relembrou um pouco sobre quando ele e Sandy começaram a namorar. "A gente já estava ficando e tal, e ela deu só o pedido oficial", contou o músico. "Mas a gente meio que já estava quase namorando", revelou em entrevista.

Já Fernanda Rodrigues, além de estar estrelando “Fuzuê” em que vive a personagem Alícia de Braga e Silva, a atriz se emocionou ao conhecer a pequena Manoela. A menina que nasceu no último dia 15, é filha do ator Paulinho Vilhena e de Maria Luiza Silveira.

"Manoela, como te esperamos! Foi uma emoção imensa te conhecer e te pegar no colo! Você é fruto de sonhos, semente de amor plantada no coração de um tantão de gente. Te amo profundamente. O mundo tá bem mais legal agora que você chegou! O futuro já começou. Segura essa tua mãozinha miúda na minha e vamos nessa! Te juro! Vai ser bom a beça. Te amo. Tia Fe. Paulinho e Maria Luiza, amo vocês", declarou Fernanda nos comentários. Vale lembrar que Paulinho Vilhena é padrinho de Luisa, filha de Fernanda.

Confira aqui as fotos de Sandy e Fernanda Rodrigues no shopping!

Fotos: Edson Douglas/AgNews