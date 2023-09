Sandy e Lucas Lima abalam a web após anúncio do fim do casamento: ‘Era imortal’

Sandy e Lucas Lima surpreenderam ao anunciar a separação após 15 anos de casamento; confira a repercussão na web

Nesta segunda-feira, 25, Sandy e Lucas Lima surpreenderam ao anunciar sua separação após 24 anos de relacionamento e 15 de casamento, através de uma nota publicada em conjunto em suas redes sociais. A notícia do divócio gerou grande repercussão e rapidamente se tornou um dos principais assuntos na web.

No Twitter, muitos internautas fizeram questão de lamentar o término do casamento. Inclusive, alguns admiradores fizeram referências a algumas músicas da cantora: "Sandy você me prometeu que o que era imortal não morre no final", alguns fãs relembraram a canção romântica 'Imortal' da dupla Sandy e Júnior.

Sandy, você prometeu que o que era imortal não morria no final! — eudes (@eu_des) September 25, 2023

Os seguidores também demonstraram o choque com o anúncio após aparições recentes do casal: “Eles estavam no Luciano Huck esses dias”, lembrou uma admiradora. “Eu só não parei de acreditar no amor desta vez, porque senão o próximo casamento que acabaria era o meu, mas depois dessa tá difícil”, outra seguidora se mostrou indignada.

Eu só não parei de acreditar no amor desta vez, porque senão o próximo casamento que acabaria era o meu, mas depois dessa tá difícil — Thatu Nunes 🇧🇷🇵🇹 (@ThatuNunes) September 25, 2023

No entanto, alguns fãs relataram sinais de que o término estava por vir: “Eu já imaginava isso acontecer. Ele toda hora viajando. Muitas fotos e vídeos sozinho. Uma pena. Eram tão lindos juntos. Mas que prevaleça sempre o respeito e o amor”, disse um admirador. “Sim, eu cheguei a pensar que tinha alguma coisa ele indo sozinhos nos shows”, opinou mais um.

"quem deixa de acreditar no amor pq famoso se separa?kkkkkkkkkkkk"



eu parando de acreditar no amor depois da sandy anunciar o fim do casamento:pic.twitter.com/xGlgr3HbZm — donde estás rafita és caneco (@uessssw) September 25, 2023

Vale lembrar que em nota, Sandy e Lucas fizeram questão de pedir respeito em meio ao momento difícil: “Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido”, o ex-casal solicitou através do comunicado.

“Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, eles finalizaram a nota sobre o fim do relacionamento, que teve como fruto o filho único do casal, Theo, que está com nove anos. Confira a declaração:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Lima (@lucas.lima)



Sandy chegou a expor crise no casamento com Lucas Lima antes do divórcio:

Sandy e Lucas Lima surpreenderam os fãs ao anunciar sua separação após 24 anos de relacionamento. No entanto, vale destacar que a cantora já havia compartilhado abertamente, em ocasiões anteriores, altos e baixos de seu relacionamento, chegando até a revelar algumas crises que enfrentaram no passado.

Apesar de ser discreta em sua vida pessoal, Sandy sempre foi sincera sobre sua relação com Lucas. Inclusive, em 2018, a cantora contou que eles passaram por um período delicado na relação. Ela abriu seu coração durante sua participação no programa 'Vai Fernandinha' no canal Multishow; confira a declaração da cantora.