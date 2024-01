Samara Felippo sofre ao passar final do ano sem as filhas: "Angústia"

Samara Felippo sofre ao passar final do ano sem as filhas pela primeira vez; ela explicou aos fãs o que aconteceu

A atriz Samara Felippo emocionou os fãs nesta segunda-feira, 1, ao publicar um desabafo nas redes sociais. É que ela passou o final do ano longe das filhas Alicia e Lara pela primeira vez, fato que a deixou abalada.

Em um longo texto, ela contou aos fãs que as duas conversaram com a mamãe por telefone, já que estão nos Estados Unidos com o pai, o ex-jogador de basquete Leandrinho Barbosa.

"Das nossas inúmeras ligações, desabafos, dividindo angústias, alegrias, conquistas… Ligações que sanam só um cadinho dessa saudade avassaladora que se acumula! Aproveitem… curtam… amem… vivam com intensidade", desejou ela.

A atriz ainda reiterou seus sentimentos pela dupla. "Eu amo vocês garotas!!! Mais do que tudo na minha vida!! Desejo que 2024 seja mais generoso, carinhoso, respeitoso e de muito crescimento pra nós!

Sempre e pra sempre… Mamãe. Prometem nunca parar de me chamar de mamãe, mesmo adultas?", declarou ela.

Vale lembrar que a filha mais velha, Alicia, se mudou para os Estados Unidos agora em dezembro, história que foi revelada pela própria atriz nas redes sociais.“Alicia foi morar com o pai, a madrasta e as irmãs mais novas. Ao mesmo tempo por aqui vivo esse “luto", importante pra mim também como mãe e pra ela. Filhos são pro mundo”, disse.

Samara Felippo desabafou sobre a função de ser mãe:

Recentemente, a atriz Samara Felippo abriu o coração sobre a maternidade. Durante sua participação em um podcast, ela contou que não gosta das funções de mãe, mas que ama as filhas incondicionalmente. A declaração repercutiu nas redes sociais e outras mulheres se identificaram ou criticaram a criadora de conteúdo; confira o relato na íntegra.

"Isso não invalida minha maternidade e o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas, tudo que dediquei e dedico a elas. Era um tabu isso. Quando falei, muitas mulheres disseram 'obrigada, eu não sou um mostro'", relatou.