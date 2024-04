Saiba valor do carro que Gabriela Prioli presenteou instrutor da Globo

Gabriela Prioli decidiu presentear seu instrutor do quadro Dança dos Famosos com um carro zero; saiba valor do automóvel

Eliminada do quadro Dança dos Famosos no último domingo, 7, Gabriela Prioli (38) decidiu presentear seu par e instrutor do desafio, Jefferson Bilisco, com um carro zero. O dançarino mostrou o momento especial nas redes sociais e agradeceu à advogada.

O carro escolhido por Gabriela Prioli para presentear o dançarino foi da linha Kwid, da Renault . Apesar de a advogada não ter divulgado qual o modelo exato do automóvel, os preços das versões de 2023 variam entre R$ 55 mil e R$ 101 mil, de acordo com a Tabela Fipe.

Ainda segundo o levantamento de preços de carro, caso a versão escolhida pela influenciadora tenha sido do ano de 2024, os preços podem subir para o intervalo de R$ 59 mil e R$ 108 mil. Versões dos anos anteriores variam entre R$ 34 mil e R$ 56 mil.

Leia também: Gabriela Prioli surpreende professor da Dança dos Famosos com carro zero

Bilisco compartilhou o vídeo em suas redes sociais e aproveitou para agradecer também ao marido de Prioli, Thiago Mansur (38). Ao entregar o presente, a advogada leu uma carta para seu parceiro, e revelou ter decidido dar o veículo durante um jogo de stop, ou adedonha, como também é conhecido.

"Eu sou muito grata por você me mostrar que era capaz de fazer coisas que eu nem imaginava", disse ela, em um trecho da carta. "Eu sou admiradora de pessoas que se dedicam a ensinar. Obrigada por ter sido esse baita professor."

O dançarino também escreveu um agradecimento ao casal em suas redes sociais. "Eu vi quão incrível é vê-la movimentar-se, você tem muita, mas muita, facilidade de também se comunicar com o corpo dançando, eu super fiquei empolgado de assistir em um curto espaço de tempo você dançar e brilhar de uma forma extraordinária."

Prioli e Bilisco deixaram a competição de dança no último domingo, 7. Os dois disputavam a repescagem do quadro do Domingão com Huck (Globo) contra Matheus Fernandes (32), Lexa (29) e Micael Borges (35) —os dois últimos conseguiram se salvar e continuar no programa.

CONFIRA O MOMENTO ENTRE GABRIELA PRIOLI E SEU INSTRUTOR: