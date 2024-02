Saiba quanto Andressa Urach paga de pensão para o filho caçula

Ex-marido de Andressa Urach choca ao revelar o valor da pensão alimentícia dela para o filho, que vive com o pai: ‘Compatível?’

A modelo Andressa Urach paga pensão alimentícia para o seu filho caçula, Leon, de quase dois anos, que vive com o pai, Thiago Lopes. Agora, o valor pago por ela foi revelado pelo ex-marido em uma declaração nas redes sociais.

Thiago contou que ela paga apenas um salário mínimo, que tem o valor de R$ 1.412. Inclusive, ele ironizou o valor ao comparar com o que ela diz que recebe com seus trabalhos.

"Um salário só. O resto sou eu que arco com tudo. Que é bem mais que a pensão. Para quem ganha 1 milhão por mês, está bem compatível, né?", disse ele.

Andressa e Thiago se separaram há um bom tempo e ela optou por deixar o filho com pai.

Andressa Urach apresenta seu novo namorado

A musa Andressa Urach revelou que está namorando. Na noite de quinta-feira, 1º, ela exibiu uma foto com novo eleito após um jantar romântico e assumiu a relação amorosa entre eles.

O novo namorado dela é o ator e modelo Lucas Matheus, que também produz vídeos de conteúdo adulto. Ao apresentar o amado, Urach contou que eles vivem um relacionamento aberto e que ela impôs uma condição para ele fazer vídeos ousados para a internet.

"Oficialmente namorando. Nosso relacionamento é aberto, mas somente com a autorização um do outro para se relacionar com outras pessoas. Obs: que fique claro, sou ciumenta, então nas gravações héteros não tem cena de beijo", disse ela na legenda.

Vale lembrar que Andressa Urach é influenciadora digital e também produz conteúdo adulto para a internet.