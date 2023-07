Saiba por que Thaeme Mariôto não anda de jatinho particular

Através de suas redes sociais, a cantora Thaeme Mariôto revelou motivo surpreendente que lhe faz dispensar viajar de jatinho particular

Neste último domingo, 17, a cantora Thaeme Mariôto, da dupla sertaneja Thaeme e Thiago, abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram para interagir com os fãs. No meio de várias questões sobre sua vida pessoal e artística, ela revelou seu motivo surpreendente do porquê não anda em jatinhos particulares.

Durante a interação, um fã perguntou sobre o fato dela não ter um jatinho particular para uso pessoal. Thaeme desabafou sobre o assunto e disse que o principal motivo era o custo de manter uma aeronave. "Na real, é bem caro, né? Nem todos os artistas têm as mesmas condições financeiras. Esse luxo é questão de prioridade que cada um tem na vida", escreveu ela.

Mãe de duas meninas, Ivy e Liz, a cantora aproveitou para falar sobre a consciência que precisa ter antes de gastar dinheiro. “Eu tenho duas pequenas lá em casa para sustentar e não dá para saber quanto tempo dura a carreira. Tenho que ter responsabilidade. Hoje fica inviável. Quando precisamos de jato, a gente freta", completou.

Thaeme também disse que não vê problemas em viajar em aviões de linha ou em seu ônibus de turnê. "No nosso busão, a gente descansa infinitamente mais e é bem feliz", finalizou a cantora.

Foto: Reprodução / Instagram

Thaeme fala sobre a possibilidade de aumentar a família

Em maio de 2023, a cantora Thaeme Mariôto compartilhou em suas redes sociais uma foto de quando estava grávida de Liz, sua primeira filha com Fábio Elias. Ela exibiu um lindo ensaio fotográfico ao lado do marido, onde ela deixa a barriguinha em destaque ao usar um biquíni branco sem alças.

Com a publicação da lembrança, Thaeme contou que sonhou com um bebê menino e falou sobre a possibilidade de aumentar a família. "#tbt da primeira barriga… Acreditam que nessa noite sonhei com um bebê menino!? Kkkkkkk", revelou a artista, que em seguida deixou claro que não pretende ter mais filhos. "Mas zero possibilidade de nova gravidez, viu?! Só foi no sonho mesmo! #gravidez #liz", completou ela.

Vale lembrar que recentemente, a cantora passou por um apuros quando sua primogênita, Liz, foi internada com quadro grave de pneumonia. Felizmente, a pequena se recuperou bem e sua melhora foi celebrada por sua mãe nas redes sociais.