Thaeme Mariôto relembra foto grávida e fala sobre possibilidade de aumentar a família

Thaeme Mariôto (37) encantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 4, ao recordar um clique de quando estava grávida de Liz (4), sua primeira filha com Fábio Elias.

A cantora aproveitou o dia de TBT para dividir a foto de um ensaio fotográfico que fez ao lado do marido. No registro ela deixa a barriguinha em destaque ao usar um biquíni branco sem alças.

Ao compartilhar a lembrança, Thaeme, que também é mãe de Ivy (1), contou que na noite passada sonhou com um bebê menino, e falou sobre a possibilidade de aumentar a família.

"#tbt da primeira barriga… Acreditam que nessa noite sonhei com um bebê menino!? Kkkkkkk", revelou a artista, que em seguida deixou claro que não pretende ter mais filhos. "Mas zero possibilidade de nova gravidez, viu?! Só foi no sonho mesmo! #gravidez #liz", completou ela.

Confira o TBT da cantora Thaeme:

Festa de aniversário da filha

A cantora Thaeme Mariôto usou as redes sociais para mostrar os detalhes da festa luxuosa de sua filha mais velha, Liz, que completou quatro anos de vida no dia 20 de abril.

No Instagram, a artista publicou algumas fotos e vídeos da comemoração, que teve os unicórnios como tema, e encantou os fãs ao mostrar os detalhes do evento, que estava todo decorado com balões e muitas flores, além de móveis e peças em referência ao mundo encantado.

"Um verdadeiro sonho… Recebi os primeiros cliques de ontem do @tamidmoments e já tô emocionada! Gente, foi tão emocionante ver o encontro dela com os unicórnios, até eu chorei… E esse bolo PERFEITO e cenográfico! Tudo impecável!", disse a artista. "Parabéns, meu amor! Tudo sempre por você! 4 aninhos de muito amor!", completou ela.

