Saiba o valor do look que Isabelle Drummond usou no Altas Horas

Isabelle Drummond participou do programa Altas Horas no último sábado, 16; edição celebrou a volta da novela Cheias de Charme

Longe das novelas desde Verão 90 (2019), Isabelle Drummond (29) foi uma das convidadas do programa Altas Horas no último sábado, 16. Bastante elegante, a atriz chamou atenção com o look escolhido para o momento, e a CARAS Brasil descobriu o valor das roupas.

Isabelle Drummond optou por um look completo da grife italiana Golden Goose . A camisa que a artista vestiu pode ser encontrada no site da loja, na cor de pergaminho, e custa R$ 3.400. Já a calça, que conta com cristais aplicados em efeito degradê, pode ser adquirida por R$ 9.700.

A artista compartilhou uma série de fotos no programa, em seu perfil oficial do Instagram. Nos comentários, fãs e internautas elogiaram seu look e também celebraram a reexibição da novela Cheias de Charme.

"Meu Deus, nem acredito que estou assistindo de novo vocês. Minha novela preferida, com minha atriz brasileira preferida", escreveu um. "Uma mulher linda e delicada", disse outro. "Está linda participação. Obrigado!", elogiou também o apresentador Serginho Groisman (73).

O programa do último sábado reuniu Taís Araújo (45), Leandra Leal (41), Ricardo Tozzi (48) e Cláudia Abreu (53) para celebrar a reexibição especial da novela Cheias de Charme. Sucesso do ano de 2012, a trama conta a história de Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, três empregadas domésticas que se tornavam cantoras famosas.

Recentemente, parte do elenco esteve junto e comentou sobre o lançamento do filme das Empreguetes, como eram chamadas as protagonistas. "A gente segue no desejo e no trabalho pra acontecer nosso filme com essas personagens que a gente ama. Nessa foto está parte do elenco, diretora e autores… meu coração quentinho e querendo muito reviver essa história", disse Taís.

CONFIRA FOTOS DE ISABELLE DRUMMOND NO ALTAS HORAS: