Saiba como é o estilo de Janja Silva, esposa do candidato à presidência Lula

Jeans, vestidos e estampas! Saiba mais sobre o estilo de Janja Silva, esposa do candidato à presidência do Brasil Lula

Redação Publicado em 05/10/2022, às 13h22 - Atualizado às 14h07

Rosângela Silva, a Janja, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente e candidato na eleição do 2° turno, tem surgido com looks confortáveis e estilosos para suas aparições públicas com o marido, Lula. Seguindo tendências modernas, a esposa de Lula aposta em combinações com alfaiataria, jeans, e vestidos soltinhos. Na CARAS, saiba mais sobre o estilo de Janja Silva!

Durante suas aparições em debates políticos, encontros com eleitores e outras aparições, Janja Silva aposta em vestidos no tamanho midi, e muitas estampas.

Em maio de 2022, Janja Silva e Lula oficializaram a união com o casamento, que aconteceu em uma casa de festas em São Paulo, e Rosângela surgiu com um vestido de noiva na cor off-white, ombro-a-ombro, todo rendado e bordado no seu comprimento. Após a cerimônia, em suas aparições públicas, Janja tem seguido o estilo confortável tão conhecido pela mesma.

Durante as aparições em comícios e debates, Janja mostra seu estilo diversificado, já que em algumas ocasiões surge de jeans e camiseta, e em outras, elege o visual mais elegante, ao posar com vestidos estampados, camisas sociais e conjuntos de alfaiataria, com blazer e calça.

No vestuário de Janja Silva não faltam itens confortáveis, já que a esposa de Lula, aposta em diversas combinações, alguns dando ar mais 'fino', e em outros, mais simplista. Em suas aparições com o candidato à presidência, Rosângela tem apostado em se sentir confortável com seus looks. As estampas, cores e itens versáteis tomam conta do guarda-roupa de Janja.

Veja alguns dos looks usados por Janja Silva:

