Sabrina Sato capricha na pose em cenário paradisíaco e encanta famosas: 'Gata'

Sabrina Sato em Ibiza para as celebrações da união de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks

Uma das madrinhas de casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, Sabrina Sato tirou day off em meio às celebrações para passear em Ibiza, na Espanha. ícone fashion, a apresentadora escolheu um beachwear preto e branco, cores clássicas que sempre estiveram presentes no mundo da moda, para curtir passeio de barco.

Dona de um corpo escultural, Sabrina ostentou o shape bronzeado em um biquíni asa-detal. A artista também exibiu o bumbum torneado ao eleger uma calcinha fio-dental para se refrescar com um mergulho no mar. "Day off da madrinha", escreveu na legenda da publicação.

No Instagram, Sabrina recebeu uma chuva de elogios. "Musa minha", falou Dany Bananinha. "Gata", disse Juliette Freire. "Gata master", acrescentou Maisa Silva. Os fãs também exaltaram a beleza da empresária.

"Gente, qual é o segredo pelo amor", reagiu uma. "Acima dela, só Deus", destacou outra. "Simplesmente maravilhosa", apontou uma terceira. "Uau. Uma sereia. Que mulher perfeita", babou um. "Nossa senhora, que pernas. Benza Deus", disparou outro. "Jesus, o corpo mais bonito desse Brasil", opinou uma. "Um corpo é um corpo! Musa demais, japa", completou uma fã.

Detalhes da festa de casamento de Ronaldo Fenômeno e Celina Locks

Na segunda-feira (25), Ronaldo Fenômeno e Celina Locks se casaram em uma cerimônia religiosa repleta de famosos numa pequena igreja de Es Cubells, no município de Sant Josep de sa Talaia. Após as formalidades, o casal, que está junto desde 2015, recebeu os convidados num hotel em Can Palau.

Ao longo da semana, o ex-jogador e a modelo irão participar de atividades com os convidados que chegarão à ilha, como o jantar de boas-vindas na noite da próxima quarta-feira (27) e o passeio de barco na quinta-feira (28). A grande festa de casamento será na sexta-feira (29).