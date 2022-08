Sabrina Petraglia reflete sobre amamentação dos três filhos: "Intenso, prazeroso, dolorido e difícil"

A atriz Sabrina Petraglia contou nas redes sociais sua experiência ao amamentar os três filhos, Gael, Maya e Léo

Nesta quarta-feira, 3, Sabrina Petraglia (39) dividiu alguns cliques em que aparece amamentando Maya (1) e Léo (3 meses), fruto de seu casamento com Ramón Velázquez. A atriz, que também é mãe de Gael (3), usou os registros para falar sobre o Agosto Dourado, que incentiva o aleitamento materno, e refletiu sobre sua experiência ao amamentar os três filhos.

"Eu amamento desde 2019. Por escolha, são 3 anos. Sempre intenso, prazeroso, dolorido e difícil. Com Gael, foi sofrido no começo. O leite não descia nos primeiros dias em que ele passou na UTI Neonatal. Vencemos pela insistência, eu… pela vontade louca de amamentar. Entrei na árdua livre demanda, na dedicação da amamentação exclusiva. Gael não engordava e certamente chegou a passar fome até engrenar", revelou.

Em seguida, Petraglia contou sua experiência com Maya. "Já Maya, por ter Gael, mamou de 3 em 3 horas desde o começo e não hesitei em complementar logo no começo quando ela teve hipoglicemia. A bomba de tirar leite sempre foi minha maior aliada para estimular e estocar leite na tentativa de não precisar complementar com fórmula. Conheço todos os modelos de bomba e tenho o colo marcado, esfolado até hoje de tanto tirar leite."

A atriz também confessou que enfrentou várias sensações ao amamentar os filhos, e contou que o caçula divide o peito com a irmã. "Já senti amor, dor, plenitude e solidão ao amamentar. Já chorei, me emocionei amamentando e já fiz isso em todos os cômodos das 3 casas que morei por diversas vezes. Já amamentei na plenitude de um quartinho lindo decorado e também na lida dos afazeres da casa. Amamentei grávida também e, hoje, Léo divide o peito com a irmã. Léo, assim como os irmãos, adora mamar, dormir no peito e se aconchegar nesses momentos do dia. Ele também espera 3 horas pra próxima mamada."

Para finalizar, Sabrina refletiu sobre a amamentação. "Não julgo e tem todo o meu entendimento e respeito a mãe que escolheu não amamentar. É difícil mesmo! Sinto muito pela mãe que quis muito e não conseguiu. Isso acontece e não é preguiça da livre demanda não! Não são todas que conseguem. Entendo muito também a mãe que tentou, mas não deu conta. Nesse mês mundial da amamentação, passo aqui para apoiar o aleitamento possível. Estamos todas no mesmo barco, tentando dar o melhor que temos para as nossas crias. O leite materno é necessário, com certeza o melhor alimento que podemos oferecer, sem falar na entrega e a conexão sagradas que formamos com nossos filhos. Seja você um incentivador e apoiador da amamentação também", completou.

