Rosângela Silva, esposa de Lula, mostra nova foto com seus cachorrinhos

Esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, Rosângela Silva exibe momento de sua rotina com os cachorros da família

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 13h08

Nesta semana, a socióloga Rosângela Silva, a Janja, esposa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encantou seus seguidores ao mostrar uma nova foto com seus cachorros. Nos Stories do Instagram, ela registrou um momento carinhoso com os animais de estimação.

Ela surgiu sentada em uma cadeira e com os bichinhos ao seu lado. Janja usou a foto para celebrar o Dia de São Francisco de Assis, que é o santo conhecido como protetor dos animais. O dia do santo foi celebrado na última terça-feira, 4. “Dia de bençaõ!”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Lula e Janja se conheceram na década de 1980, mas se aproximaram quando ela participava das vigílias quando ele estava preso na Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Na época, eles trocaram cartas e ela podia visitá-lo na prisão. Eles foram viver juntos em 2019, quando ele foi solto, e se casaram em 2022.

Veja a foto de Janja com seus cachorros: