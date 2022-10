Rosamaria Murtinho agradece mensagens por seus 90 anos: "maior presente"

Rosamaria Murtinho celebrou o dia do seu aniversário com mensagem de agradecimento

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 22h13

A atriz Rosamaria Murtinho (90) agradeceu as mensagens que recebeu por completar 90 anos de vida. A atriz escreveu texto orgulhoso sobre sua vida até agora.

"Queria agradecer todas as mensagens lindas que recebi hoje pelos meus 90 anos. É tão, tão lindo sentir esse carinho da minha família, dos meus amigos e dos meus fãs, daqueles que me acompanham por aqui e pela TV durante toda minha carreira, que é uma vida", escreveu Murtinho, cujo último papel foi na novela "A dona do pedaço", em 2019.

"Isso é o mais importante, o maior presente que já recebi e me sinto renovada com todas as boas energias que vocês me enviam diariamente. Cada mensagem que li foi com carinho, com lágrimas nos olhos de emoção e muita gratidão por estar mais um ano aqui", escreveu.

Por fim, agradeu os fãs e familiares: "Obrigada, obrigada e obrigada. Rosinha". Além do texto, a atriz publicou clique raro com os filhos e marido.