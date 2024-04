Romance no ar! Saiba tudo sobre o novo namorado de Naiara Azevedo

A cantora Naiara Azevedo está vivendo um novo romance há pelo menos três meses; saiba tudo sobre seu novo namorado!

O amor está no ar para Naiara Azevedo! No último fim de semana, a cantora e ex-BBB foi flagrada agarradinha com um rapaz misterioso em um círculo de oração Goiás. Pouco depois, a famosa levantou ainda mais suspeitas ao publicar um clique de duas taças nas redes sociais.

Alguns fãs da sertaneja especulavam que ela estava vivendo um romance há algum tempo. O novo gato se trata do empresário e piloto de helicóptero Bruno Carneiro, que faz parte do grupo de amigos da cantora. Discreto, o novo affair de Naiara não possui redes sociais.

Segundo o Portal Leo Dias, os dois haviam começado a se relacionar há aproximadamente três meses, mas o romance se intensificou apenas recentemente. No início de março, a famosa chegou a confirmar o affair ao colunista.

"Eu estou sim conhecendo uma pessoa, mas prefiro não rotular a nossa relação, pois ainda é muito precoce. Caso venha a ficar mais sério, vocês saberão por mim!", disse ela na época.

Esta é a primeira vez que Naiara Azevedo assume um relacionamento desde o término conturbado com Rafael Cabral, em 2021. Recentemente, a cantora chegou a denunciar seu ex-marido contra violência física, psicológica e patrimonial. Em março desse ano, ele chegou a ser indiciado pelo caso.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Naiara Azevedo (@naiaraazevedo)

Naiara Azevedo explica o caso com seu ex-marido

Em dezembro, Naiara Azevedo participou do programa Encontro, da Globo, e falou um pouco mais sobre a denúncia de seu ex-marido, Rafael Cabral. Na ocasião, ela contou o que lhe levou a denunciá-lo e deu outros detalhes sobre o caso.

Na conversa, ela afirmou que só teve coragem porque foi incentivada pela delegada que ouviu sua denúncia. "Puxou minha língua e eu acabei 'hablando' tudo. Eu, na verdade, guardei isso por muitos anos, foram 10 anos de relação, porque eu nunca, de fato, quis deixar uma imagem negativa sobre meu ex-marido. Até porque eu respeito muito a família, ele tem uma filha de 15 anos, eu tenho pai, tenho pessoas que me amam do lado e pessoas que amam ele do lado dele", afirmou.

Naiara Azevedo afirmou o que ouvia da boca do então marido. "Muitas vezes ouvi dele durante anos que eu não tinha família, que minha família não me amava, que eu não tinha ninguém por mim, que se não fosse ele minha carreira estaria acabada, que ele ia acabar com minha carreira, que ele ia acabar com minha vida", relatou.

A artista declarou que foi muito pressionada psicologicamente. "Quando a gente separava chegavam contas e contas, boletos e boletos, cortes do meu orçamento, e ele assim 'se vira, quero ver você se virar sozinha'", disse ela emocionada.

Ao final, a sertaneja ainda disse que a fé foi importante nesse momento. "Além da Justiça dos homens, eu acredito na Justiça divina e eu desejo que seja feita da melhor forma para ambas as partes. De coração, desejo o melhor para ele e para família dele", disse.