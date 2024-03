A fila andou! Naiara Azevedo está vivendo affair com empresário

Segundo coluista, a cantora e ex-BBB Naiara Azevedo decidiu dar uma nova chance ao amor e está se relacionando com um empresário

Naiara Azevedo está vivendo um novo affair! A cantora sertaneja decidiu dar uma nova chance ao amor e fez a fila andar. Segundo o colunista Leo Dias, a cantora sertaneja está se relacionando com um empresário de Goiás, chamado Bruno Azevedo.

Ao jornalista, a artista confirmou a informação, mas ressaltou que ainda prefere não rotular a relação deles. "Eu estou sim conhecendo uma pessoa, mas prefiro não rotular a nossa relação, pois ainda é muito precoce. Caso venha a ficar mais sério, vocês saberão por mim!", garantiu ela ao ser questionada sobre o rapaz.

Ainda segundo Leo Dias, Bruno Carneiro vive uma vida discreta e longe dos holofotes. Ele apagou suas redes sociais e todas suas imagens presentes na internet.

Vale lembrar que o ex-marido de Naiara, Raphael Alves Cabral, foi indiciado pela Polícia Civil de Goiás após ser alvo de acusação da artista. Os dois ficaram juntos por 10 anos e se separaram em 2021. A cantora acusou o ex de violência física e patrimonial, e de acordo com as informações de Gabriel Perline, do site IG, a polícia aceitou as provas que ela entregou para a Justiça e também os depoimentos das testemunhas. Agora, o inquérito está no Poder Judiciário e será avaliado pelo Ministério Público.

Naiara Azevedo abre o jogo sobre o que aconteceu com sua voz

A cantora Naiara Azevedo abriu o jogo sobre o que aconteceu com sua voz. Ela participou do programa Encontro, da Globo, e os fãs perceberam que a voz dela está mais rouca. Então, a artista apareceu nas redes sociais para explicar que está passando por problemas de fundo emocional e isso afetou sua voz.

"Eu vi a galera comentando a respeito da minha voz, da minha rouquidão. Realmente, eu tenho passado por algumas coisas na vida pessoal e no trabalho. O corpo da gente, o psicológico, acaba externando. Eu tenho refluxo fortíssimo. E em alguns momentos, quando ele evolui, acaba se tornando uma úlcera. Estou com o trato vocal cheio de bolhas, fiz exames esses dias. Estou sendo acompanhada por fonoaudióloga, otorrinos. está cheio de bolhas, inchado, estou com um calo, estou com alguns problemas na garganta. Não me impede de cantar, mas desenvolvi uma cerca rouquidão", explicou ela em um trecho.