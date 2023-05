Roger Gobeth faz rara aparição em público com a filha, Morena

Filha de Roger Gobeth esbanja fofura ao ser flagrada em viagem com o pai no aeroporto

O ator Roger Gobeth (50) fez uma rara aparição em público com sua filha, Morena, de 2 anos, fruto do relacionamento com Samantha Santos, neste domingo, 21. Os dois foram flagrados enquanto desembarcavam em um aeroporto no Rio de Janeiro durante a tarde.

O papai coruja surgiu empurrando o carrinho da herdeira e também a mala de viagem deles. Por sua vez, Morena esbanjou fofura ao aparecer sentada tranquila em seu carrinho.

Em fevereiro deste ano, Morena completou dois anos de vida e o ator fez um post com homenagem para a filha nas redes sociais. “Filhota, você transforma nossos dias em dias fantásticos. Sempre. Muito obrigado por ter nos escolhido. Vamos caminhando juntos e experimentando todos os sabores que a vida pode nos oferecer. Estaremos sempre, sempre, sempre com você. Te amamos infinito”, disse ele.

O trabalho mais recente de Gobeth na TV foi como o personagem Urias na série Reis, da Record TV, em 2022. Antes disso, ele conquistou o público com atuações em Malhação e Floribella.

Fotos: AgNews

Roger Gobeth celebra ser galã aos 50 anos

Em entrevista à CARAS Brasil, Roger Gobeth falou sobre a chegada dos 50 anos. "Eu adorei fazer 50 anos", disse ele, e completou: "A vida tem andado depressa e todos nós acabamos nos surpreendendo quando pensamos no quanto de histórias já vivemos e nos caminhos já percorridos. Acho a surpresa algo natural, principalmente porque os 50 são os novos o que? 40?".

Ele ainda falou de sua relação com as redes sociais. "As redes são um recorte daquilo que somos, então por vezes conto um pouco do meu dia a dia relacionado a esta parte da vida… dos treinos, da alimentação… e espero assim, levar alguma boa informação pra quem me acompanha", disse ele, que completou: "Eu sempre fui uma pessoa ativa, ligada aos esportes e às boas condutas alimentares… então acho que o corpo reflete um pouco essa caminhada".