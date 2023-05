Roger Gobeth mantém título de galã aos 50 anos e dispara: "Treinei para isso"

Em entrevista à CARAS, ator Roger Gobeth falou um pouco sobre chegada dos 50 anos e visual saradão para novela

Destaque em novelas da TV Globo nos anos 2000, o ator Roger Gobeth tem vivido um momento especial em sua vida pessoal e na carreira, com a chegada dos seus 50 anos. Considerado um verdadeiro galã, o famoso tem surpreendido por manter o corpão sarado, o qual foi trabalho para a série Reis, da Record TV: "Treinei para isso".

Em entrevista à CARAS Brasil, Roger Gobeth abriu um pouco a intimidade e falou como foi completar 50 anos, marca que recentemente deixou muitos internautas de boca aberta. "Eu adorei fazer 50 anos", disparou.

"A vida tem andado depressa e todos nós acabamos nos surpreendendo quando pensamos no quanto de histórias já vivemos e nos caminhos já percorridos. Acho a surpresa algo natural, principalmente porque os 50 são os novos o que? 40? ", brincou o ator.

Com mais de 140 mil seguidores no Instagram, Roger se preocupa em passar uma boa imagem e influenciar positivamente os admiradores. Segundo o artista, ele não se preocupa muito com o assédio dos fãs e tenta aproveitar a visibilidade para incentivá-los a manter uma rotina saudável.

"As redes são um recorte daquilo que somos, então por vezes conto um pouco do meu dia a dia relacionado a esta parte da vida… dos treinos, da alimentação… e espero assim, levar alguma boa informação pra quem me acompanha", disse ele, que completou: "Eu sempre fui uma pessoa ativa, ligada aos esportes e às boas condutas alimentares… então acho que o corpo reflete um pouco essa caminhada".

Leia também: Galã de Malhação, Roger Gobeth exibe corpo sarado ao surgir sem camisa

Presente no elenco da série Reis, da Record TV, Roger disse que o corpo saradão é um reflexo do seu treinamento para interpretar o personagem Urias. Na tentativa de entregar o melhor trabalho na trama bíblica, que conta com muitas cenas de ação, ele intensificou os treinamentos.

"Claro que para fazer determinados papéis há um envolvimento maior com a estética que estará relacionada ao personagem. No caso de agora, faço um guerreiro com muitas cenas de ação. Precisava estar atento a não limitar as cenas com limitações do corpo, então treinei para isso ", disse ele, que tem exibido o tanquinho na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por roger gobeth (@rogergobeth_)

DESAFIO PROFISSIONAL NA SÉRIE REIS

Ainda sobre o novo trabalho para a Record, Roger confessou que o projeto tem sido um desafio pessoal, por conta de toda a preparação que passou antes das gravações, que se iniciaram ainda em 2022: "Além da complexidade do personagem e suas várias camadas, teve também a atenção às cenas das batalhas que gravamos quase semanalmente desde o início de nossas gravações lá em abril de 2022".

"Teve que haver uma preparação artística que envolveu um estudo profundo da história desse triângulo amoroso e também uma preparação física para resolvermos as cenas das guerras todas da melhor forma possível", revelou.