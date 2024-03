Rodriguinho deixa de seguir Salgadinho nas redes sociais e recebe indireta

Após ser criticado por Salgadinho por sua participação no BBB 24, Rodriguinho deixa de seguir o amigo de longa data nas redes sociais; saiba mais!

Após 35 anos de amizade, parece que os cantores Rodriguinho e Salgadinho estão com a relação estremecida. Após descobrir as críticas que recebeu de seu amigo de longa data durante sua participação no BBB 24, o ex-integrante do grupo Os Travessos deixou de segui-lo nas redes sociais.

Com sua saída do reality show da Globo, Rodriguinho descobriu os comentários de Salgadinho através de sua esposa, Bruna Amaral, que em fevereiro deixou claro que não ficou contente com os comentários do pagodeiro.

"Eu realmente espero que você não tenha a cara de pau de vir na minha casa depois desses comentários todos. E muito menos de se fazer de 'amigo do meu marido. Obrigada!", disse Bruna na época. E nesta segunda-feira, 4, o resultado veio através de um unfollow de Rodriguinho no Instagram.

Com isso, Salgadinho quebrou o silêncio sobre o rompimento de sua amizade com o ex-brother e mandou uma suposta indireta para ele no perfil oficial de seu Instagram. "Muito do que acontece na nossa vida não é perda! É livramento de Deus!", escreveu o cantor.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)

Rodriguinho reconhece seu erro no BBB 24

Mais cedo nesta segunda-feira, 4, Rodriguinho escreveu um textão nas redes sociais para refletir sobre a sua participação no BBB 24, da Globo. O artista avaliou suas atitudes e falas ao longo do jogo e se desculpou pelos erros.

"Estou passando aqui em respeito ao time Rodriguinho no BBB, aos fãs e a todas as pessoas que me acompanharam ao longo desses 36 anos de carreira e pela minha participação no BBB. Mas principalmente em respeito a todos que de alguma forma se sentiram ofendidos, desrespeitados ou decepcionados com algumas falas, falta de consciência e posicionamento correto sobre assuntos muito sérios com os quais estive envolvido no programa. Reconheço que errei, que estive num estado de medo e defesa constante por não ter conhecimento suficiente e por não ter me preparado emocionalmente para viver o programa", disse ele.

Então, ele pediu desculpas por ter magoado as pessoas. "Entrei como um artista e redescobri um ser humano que desde os 10 anos viveu focado na carreira, muitas vezes sem tempo e atenção para a vida pessoal, para o que realmente importa. Preciso pedir desculpas por mim, pela minha família, por todos que foram envolvidos e suas famílias, e a todos, sem exceção, às todas as mulheres. Me desculpem pelos meus erros. Aos poucos, com o impacto saindo do BBB, tomo consciência de que estava numa bolha e não sabia o quanto esse comportamento estava errado. Me arrependo e me envergonho do que gerei de dor e por não saber que deveria ter me posicionado melhor", contou.

Por fim, ele fez um agradecimento aos que o apoiaram ao longo do caminho. "Já estou buscando conhecimento e aprendendo sobre quem sou como homem e como artista, bem como sobre as responsabilidades sociais que nem imaginava existir antes de participar do programa. Aproveito para agradecer ao Boninho e a TODA equipe do BBB e à TV Globo pelo convite e pela confiança na minha participação. Foi uma das melhores e maiores experiências que vivi na minha vida, ao lado de pessoas incríveis. Jamais vou esquecer também da força da minha torcida e do time, todos que sonharam junto nesse jogo. Muito obrigado. Seguiremos juntos neste novo ciclo", finalizou.