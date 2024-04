Rodrigo Simas desabafa sobre crise existencial: "Preso a amarras"

Em entrevista, Rodrigo Simas desabafou sobre fase difícil que está vivendo e a importância da terapia nesse processo; confira

Rodrigo Simas está vivendo um momento de transformação na vida profissional e pessoal. No ar em Renascer, interpretando José Venâncio, ele acredita que este seja um dos papéis mais maduros que já interpretou. Está atrás apenas do protagonista de "Prazer, Hamlet", peça que volta em cartaz em maio, envolvendo os questionamentos existenciais de Shakespeare. Em entrevista ao EXTRA, o ator confessou que as indagações do espetáculo são as mesmas que faz para si próprio depois de uma fase de crise.

"Eu resumo as questões deste meu momento à idade, à crise dos 30. Desde os 27 passo por uma transformação, por questionamentos de quem eu sou, para onde eu quero ir, o que está acontecendo comigo. Apesar disso, eu não trocaria o atual período por outro, quando era um jovem achando que tudo era oba-oba. Acho que o amadurecimento traz isso. Tem sido positivo pra mim", disse ele.

Rodrigo também compartilhou que iniciar na terapia durante a pandemia o ajudou muito. "Na terapia, a gente começa a olhar mais para dentro. Sou uma pessoa que me preocupo muito emocionalmente com o próximo. De repente eu me vejo ensaiando uma peça em que eu estou sozinho em cena, me questionando e olhando para os fantasmas, exatamente o que estava se passando comigo", relatou.

E continuou: "Teve uma hora que percebi que realmente precisava me livrar das minhas máscaras, das caixinhas em que me coloquei".

Segundo o ator, houve um momento em que ele se sentia incomodado com a carreira e o trabalho que vinha desenvolvendo não estava fazendo sentido. "Não estava me preenchendo. Eu me sentia desmotivado. A minha angústia tinha a ver com o fato de não ter liberdade de expressão, de não ser eu. Existia um receio do que as pessoas iam pensar, falar. Virar adulto, deixar de ser menino para ser homem, isso fez com que as responsabilidades batessem para mim de forma diferente", desabafou.

Já com a terapia, Simas acredita que, apesar da crise existencial, ele está melhor, mesmo ainda se sentindo preso a amarras. "Acho que sempre vou me sentir assim. A batalha é para me desvencilhar de padrões, dessas amarras em que a gente mesmo se coloca ao viver em sociedade. Hoje me sinto muito mais livre em todos os sentidos", pontuou o ator ainda em entrevista ao EXTRA.

Rodrigo Simas revela como foi gravar cena dentro de caixão em Renascer

O ator Rodrigo Simas está prestes a se despedir do personagem Josê Venâncio na novela Renascer, da Globo. O personagem vai morrer no capítulo da próxima segunda-feira, 22, ao ser vítima de uma tocaia de Egídio (VladimirBrichta). O rapaz será atingido por um tiro e não vai resistir aos ferimentos. Com isso, o ator teve que gravar uma cena dentro de um caixão durante o velório de Venâncio.

Nos bastidores da gravação, ele contou sobre como foi fazer a cena do velório. "Já havia morrido em cena uma vez, mas nunca tinha gravado dentro de um caixão. Sempre me perguntam se fiquei com aflição ou tive algum desconforto, mas não. Fiquei zero agoniado e tenso, pelo contrário. Estava confortável e ainda fecharam o caixão por alguns segundos. Em alguns momentos tinha vontade de rir durante os ensaios", disse ele.

Então, ele ainda contou como foi gravar a cena da morte ao lado de Juan Paiva, que faz o João Pedro. "O Juan é uma pessoa admirável e um dos melhores atores da geração. Foi uma sequência difícil e trabalhosa. Não fizemos as cenas em ordem cronológica, viajamos para gravar na serra do Rio de Janeiro, mas conseguimos nos divertir", afirmou.

Por fim, o artista refletiu sobre seu personagem na novela. "José Venâncio estava vivendo crises. Sempre tentando acertar e curar alguns traumas, mas dificilmente conseguia. Ele teve uma trajetória de encontros e desencontros terminando a vida numa tocaia sem nem saber de onde surgiu, mas sendo a consequência por ser um Inocêncio", disse ele, e completou: "O que mais me chamou a atenção no personagem foi observar como ele deixou de viver suas verdades e repetir padrões para agradar o próprio pai. Uma prisão dentro da própria cabeça".