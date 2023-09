Rodrigo Mussi realiza sonho de infância e relembra grave acidente: "Arrepiado"

Um ano e meio após grave acidente, Rodrigo Mussi realiza sonho de infância e conta retorno às atividades físicas; confira!

Na noite da última segunda-feira, 4, o ex-BBB Rodrigo Mussi contou aos seus seguidores que realizou um sonho de infância. O influenciador digital revelou que entrou em campo no estádio do Morumbi, em São Paulo, e participou uma partida de futebol.

Em seus stories do Instagram, Rodrigo apareceu emocionado com o acontecimento, enquanto caminhava pelo gramado do estádio. "Cara, é surreal isso. Eu não tô acreditando até agora", contou ele. Ao entrar em campo, o ex-brother também contou qual era a sensação de estar ali: "Caraca, tô arrepiado".

Cansado, o famoso apareceu novamente após a partida e relembrou o grave acidente de carro que sofreu em 2022. "Desde o acidente, eu não corro mais. Jogar futebol então, nem pensar. E hoje eu corri pela primeira vez [desde o ocorrido]", revelou ele, que estava ofegante no vídeo. "Estou cansado, com dor no joelho, dor nas costas. Mas realizado. Eu realizei um sonho de infância. Eu joguei no Morumbi."

O acidente de Rodrigo Mussi

Pouco tempo após sua saída do Big Brother Brasil 22, Rodrigo Mussi sofreu um grave acidente de carro em São Paulo. O influenciador teve um traumatismo craniano, além de várias lesões na perna, e passou um bom tempo se recuperando do ocorrido.

Ao completar um ano do acidente em março de 2023, o ex-BBB refletiu sobre o ocorrido.“Foi a maior batalha da minha vida, com certeza! Um ano depois, estou aqui trabalhando, vivendo muito, fazendo tudo normal. Estar aqui é uma vitória, lutei bastante por isso e sou muito grato a Deus por essa segunda chance”, contou ele.

Recentemente, ele também relembrou sua ocorrência ao falar do ator Kayky Brito, que foi atropelado por um carro de aplicativo na madrugada do último sábado, 2. Em seus stories, ele pediu orações para o artista, que também sofreu um traumatismo craniano, e lhe enviou boas energias. "Precisa confiar na medicina e em Deus nesse momento, e eu sei que ele vai sair dessa. Eu tenho certeza absoluta. Aqui minha oração, meu carinho por ele e muita torcida", disse Rodrigo.