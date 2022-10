Rodrigo Lombardi encanta ao mostrar encontro com Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo

O ator Rodrigo Lombardi mostrou o encontro nas redes sociais e deixou uma linda mensagem para a mãe de Paulo Gustavo

Rodrigo Lombardi (45) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 11, para compartilhar um clique de um encontro especial.

O ator se encontrou com dona Déa Lúcia, mãe do humorista Paulo Gustavo (1978 - 2021), durante um show de Gabriel Sater (40) e o maestro João Carlos Martins (82). Em seu perfil no Instagram, Lombardi publicou uma foto em que aparece abraçado com dona Déa e deixou uma linda mensagem de carinho para ela.

"Sobre esse encontro no show de @gabrielsateroficial e João Carlos Martins. Ela, que antes era só mãe dele, mas ele era ela! Hoje todo mundo sabe quem é ela por causa dele e que se ela estivesse no palco com ele teríamos a maior dupla de humor de todos os tempos! Dona Déa Lúcia", escreveu o artista na legenda da publicação.

Em outra publicação, Rodrigo também postou foto com Gabriel Sater e João Carlos Martins. "Ontem, um show incrível. Fica 'garrado' na memória da gente! João Carlos Martins comanda sua orquestra e @gabrielsateroficial toca tudo e mais um pouco com suas violas e violões. Dois artistas incríveis num show maravilhoso. Amigos de longa data que tive a felicidade de ver juntos em cena", disse ele.

