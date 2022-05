Rodrigo Faro faz declaração para a família e emociona os seguidores: ''Meu legado pra esse mundo''

O apresentador Rodrigo Faro publicou uma linda foto da esposa com as filhas e transbordou o seu amor

CARAS Digital Publicado em 07/05/2022, às 14h14

Rodrigo Faro (47) atualizou as suas redes sociais com mais uma declaração de amor para a sua família.

Já no clima do Dia das Mães, celebrado no dia 8 de maio, o apresentador compartilhou uma foto da esposa, Vera Viel (46), com as três filhas, Clara (16), Maria (13) e Helena (9), e transbordou amor.

Na imagem, a artista aparece ao lado das herdeiras usando os looks com a mesma estampa.

"Meu legado pra esse mundo…Uma mamãe dessa bicho…E três gatinhas lindas…Minhas maiores bênçãos!", escreveu ele na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar a fofura do apresentador. "Como são lindas", "Eu amo acompanhar essa família linda", "É tão lindo ver o seu amor por elas", disseram.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE RODRIGO FARO