Vera Viel encanta demais ao recordar fotos das filhas de quando eram menores

Esposa de Rodrigo Faro, Vera Viel, resgatou cliques das herdeiras do passado e esbanjou fofura na rede social

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 14h56

A esposa de Rodrigo Faro (47), Vera Viel (46), encantou ao recordar fotos do passado de suas filhas.

Nesta quinta-feira, 10, a apresentadora entrou no clima de tbt na rede social e resgatou cliques de quando as herdeiras eram pequenas.

Com a mais nova, Helena Faro(9), ainda bebê no colo, Clara Faro (16) eMaria Faro (13) também surgiram esbanjando fofura nos registros.

"Tbt das minhas meninas", escreveu a mamãe coruja ao mostrar as garotas mais novas.

Nos comentários, os internautas babaram pelo trio. "Que lindeza", admiraram vários. "Lindas demais", disseram outros.

Ainda na última semana, Vera Viel estava coma as herdeiras e o marido na Disney. Por lá, ela roubou a cena ao apostar em um look com cropped bem descolado.

Veja as fotos das filhas de Vera Viel e Rodrigo Faro: