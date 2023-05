Rodrigo Calazans celebra casamento com Isa Scherer em cerimônia íntima: ‘Em cima da hora’

Modelo Rodrigo Calazans mostra momentos de seu pequeno casamento com chef de cozinha Isa Scherer

Nesta terça-feira, 16, o modelo Rodrigo Calazans (39) e a chef de cozinha e atriz Isabella Scherer (26) celebraram a união dos dois em uma cerimônia bem intimista com a presença de alguns amigos e família. Em suas redes sociais, o noivo compartilhou alguns momentos do dia tão especial.

“Pequeno casamento. Decidido em cima da hora… mas com muito amor”, escreveu o modelo, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração vermelho. Nas fotos, Rodrigo e Isabella aparecem vestidos prontos para a cerimônia, ela com um vestido branco lindo e com uma coroa de flores na cabeça, enquanto ele usa um terno cinza, sem gravata e uma camisa branca por baixo.

Além disso, Isabella e Rodrigo apareceram junto dos dois filhos do casal, os gêmeos Mel e Bento, de apenas oito meses, em fotos muito divertidas, com os pequenos sorrindo bastante no colo dos papais. Outros cliques dos recém-casados também foram publicados pelo modelo.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas completamente apaixonados pelo momento de união dos pombinhos. “Meu pequeno grande amor”, escreveu a chef de cozinha, se derretendo pelo marido. “Ah gente… cês são bonitos demais, meu Deus!”, exaltou uma outra seguidora. “Fotos dignas de quadros”, exclamou uma terceira pessoa. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados para enaltecer a perfeição de Rodrigo Calazans e Isabella Scherer.

Veja a publicação compartilhada pelo modelo Rodrigo Calazans mostrando detalhes de seu casamento intimista com a chef de cozinha e atriz Isabella Scherer:

Isabella Scherer oficializa seu casamento em cerimônia intimista no civil

Na semana passada, na última sexta-feira, 12, a chef de cozinha e atriz Isabella Scherer e o modelo Rodrigo Calazans já haviam oficializado a união no civil, em uma celebração bem intimista. Nas redes sociais, o fotógrafo e amigo do casal, Victor Ribeiro, que foi convidado para registrar a cerimônia, compartilhou uma foto do exato momento em que os pombinhos estavam prestes a oficializarem a união. Na imagem, o casal surge sentado em uma mesa, e é possível ver Isabella vestida de branco, enquanto o amado surge com um semblante completamente apreensivo.