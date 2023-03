Rodrigo Caio, jogador do Flamengo, passeia com família

Zagueiro do Flamengo Rodrigo Caio passeia por shopping carioca com mulher e filhos

Na noite desta terça-feira, 14, o jogador de futebol e zagueiro do Flamengo, Rodrigo Caio (29) aproveitou o dia de tranquilidade para passear com sua família em um shopping na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Ao lado da mulher Tayane Carvalho, o atleta do clube rubro negro carioca estava acompanhando também dos dois filhos pequneos do casal. Rodrigo e a mulher são pais de Bernardo, de 2 anos, e Sofie, de apenas 3 meses de idade.

Rodrigo Caio passeando com a família - Foto: Edson Aipim / AgNews



