Robert Downey Jr. vai doar seis carros de sua coleção para fãs

Ator Robert Downey Jr. fará sorteio de seis veículos dos sonhos de sua coleção pessoal

Quem quer um carro? O ator Robert Downey Jr. anunciou que irá se desfazer de seis ‘carros dos sonhos’ de sua coleção pessoal! O famoso Homem de Ferro, no entanto, não vai vendê-los, mas doará os carros para seis fãs sortudos.

Os veículos em questão são carros eco-modificados, que são adaptados para ser mais ecológicos. O astro da Marvel vai doar um Chevrolet Corvette de 1965, um Buick Riviera de 1966, um Mercedes-Benz 280SE de 1969, um Chevrolet K10 Pickup de 1972, um VW de 1972 e um Chevrolet El Camino de 1985.

“Caso ainda não tenham ouvido, estou oferecendo alguns dos meus carros. Nenhuma comprovação/doação necessária e fazer uma não aumentará as chances de ganhar”, avisou Robert, dando detalhes sobre o sorteio, que está aberto somente para residentes legais dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá, exceto Quebec.

O sorteio será realizado em um site próprio, o RDJ Dream Cars, com regras para conseguir participar. “Você pode ser um dos seis vencedores, cada um recebendo uma dessas belezas que convertemos para dirigir para um futuro livre de poluição”, diz o site. “Entre para ter a chance de ganhar um dos RDJ Dream Cars e experimentar o futuro da tecnologia automotiva”, completou o texto.

Robert Downey Jr. tem uma coleção de carros muito famosa, com modelos extremamente cobiçados por qualquer apaixonado pelos automóveis. Entre eles, um Chevrolet Corvette Stingray 1967, um Bentley Continental GT e uma BMW 3.0 CS 1974, além de muitos outros.

Em junho deste ano, o ator ganhou uma série documental na HBO Max, a Downey’s Dream Cars, na qual restaura carros em missões quase impossíveis. O documentário acompanha Robert restaurando carros antigos em um estilo mais futurista, tornando eles mais rápidos, poderosos e eficientes, sem perder a essência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Robert Downey Jr. (@robertdowneyjr)

Robert Downey Jr. é um ator de 58 anos de idade, nascido no dia 4 de abril de 1965, na cidade de Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos. O ator ficou muito famoso por seus papéis como Homem de Ferro em incontáveis filmes da Marvel, sendo três deles do próprio personagem, e outros como Vingadores. Além disso, deu vida a uma das melhores adaptações das telonas do maior detetive da história, Sherlock Holmes.