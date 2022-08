Rita Ora e Taika Waititi se casam em cerimônia íntima em Londres

A cantora Rita Ora e o diretor Taika Waititi teriam se casado em cerimônia intimista em Londres e a artista pegou o sobrenome do marido

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 20h43

A cantora Rita Ora (31) e o diretor Taika Waititi (46) teriam se casado em Londres de acordo com o jornal britânico The Daily Mail.

O casamento da artista e do diretor do filme “Thor: Amor e Trovão” teria sido em uma cerimônia íntima. Porém de acordo com o jornal The Sun, o casal está planejando uma grande festa para celebrar a união.

Rita exibe em seu dedo uma aliança de ouro e agora passa a ter o sobrenome de Waititi-Ora. Não foi revelado se o vencedor do Oscar de Melhor Roteiro Adaptado em 2020 estaria com o sobrenome da esposa.

“Foi uma cerimônia muito íntima e especial para todos lá. Seus mais próximos e queridos podem ver como eles estão loucamente apaixonados. Apesar de viver sobre os holofotes, Rita está determinada a manter o relacionamento o mais privado possível e não queria fazer uma grande música e dançar sobre o casamento”, contou um amigo da cantora.

Taika e Rita ficaram noivos há dois meses, e o romance dos dois veio a público em agosto do ano passado. O diretor foi casado com a produtora Chelsea Winstanley, com que teve as filhas Te Hinekahu (10) e Matewa Kiritapu (6).