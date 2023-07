Rita Lobo se emociona ao ganhar presente especial das filhas de Palmirinha

Apresentadora Rita Lobo chora ao prestar homenagem ao ícone da culinária brasileira, que faleceu em maio

Nesta quinta-feira, 13, a apresentadora e chef de cozinha Rita Lobo não conseguiu segurar a emoção ao revelar um presente que recebeu das filhas da eterna Palmirinha, Sandra, Tânia e Nancy. A cozinheira aproveitou também para prestar suas homenagens ao ícone da culinária brasileira, que acabou vindo a falecer em maio deste ano, aos 91 anos de idade, por conta de um agravamento de problemas renais crônicos.

“Nunca imaginei que eu fosse chorar com um conjunto de louças. Mas foi isso que aconteceu quando recebi essa caixa da Sandra, da Tânia e a da Nancy, filhas da Palmirinha. Que presente carinhoso!”, começou a influenciadora digital de culinária, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

E continuou: “Na minha opinião, a Palmirinha foi uma influenciadora de empreendedorismo feminino. Ela incentivou milhares de outras mulheres a ganhar seu ‘dinheirinho’ — como ela mesma dizia —, vendendo salgadinhos e outras delícias. E, além disso, claro, foi uma culinarista que levou muita gente pra cozinha. Vai ser uma honra poder servir alguma receita minha nesses pratos que foram dela. Obrigada!”, completou Rita.

Já no vídeo, a chef de cozinha explica o que recebeu e lê a carta que recebeu das filhas da eterna cozinheira. “A Palmirinha gostava muito de você, assistia sempre que podia ao seu programa. Adorava quando você escolhia a louça e com certeza ela vai ficar bem feliz em saber que essa louça, utilizada por ela em ocasiões especiais, estará com você”, dizia a mensagem especial.

Rita recebeu das filhas de Palmirinha uma caixa cheia de louças que pertenciam à antiga cozinheira. As peças acabaram sendo doadas pelas herdeiras para ela pois a ícone da culinária brasileira era a ídola de sua sucessora e tinha o hábito de assistir Cozinha Prática, programa de receitas comandado por Rita Lobo.