Rita Cadillac abre o botão do shortinho e quase mostra demais em clique: "Musa"

Aos 68 anos, Rita Cadillac abre o botão do shortinho e combina peça com blusinha sem sutiã

A ex-chacrete Rita Cadillac incendiou as redes sociais neste final de semana ao aparecer em um clique inédito usando um look bem polêmico. A modelo posou com uma blusinha de crochê e um shortinho mínimo.

Ousada, ela abriu os botões da peça e quase mostrou demais. Aos 68 anos, a ex-peoa de A Fazenda mandou um recado fofíssimo aos fãs e deixou em evidência o corpão que ostenta desde que foi assistente do saudoso Chacrinha.

"Dia iluminado, recheado de felicidade para todos nós. Vamos curtir com moderação e com amizades queridas. Bom dia amores, beijinhos no coração", disse ela.

Nos comentários, seguidores elogiaram a beleza da modelo. "Excelente fim de semana pra você, musa diva, rainha", disse um. "Mulher em toda sua plenitude. Maravilhosa", comentou outro. "Essa mulher me deixa louco.. Jesus amado", declarou outro.

No ano passado, ela causou ao entrar de vez na produção de conteúdo adulto. Na época, Rita Cadillac falou sobre o uso de filtros na atualidade. “Naquela época a mulher perfeita era a mulher natural. Não uso filtro nem do Instagram porque não sei usar. Uma vez fui usar o tal do Photoshop e, meu amor, eu fiquei ridícula”, disse sobre seus cliques na rede social.

Veja: