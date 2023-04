Ricky Tavares revela influência de irmã famosa: 'Era muito tímido'

Ricky Tavares é irmão da também atriz Juliana Xavier; em entrevista à CARAS Brasil, ele declarou ter sido foi influenciado por ela a seguir carreira como artista

Ricky Tavares (31) é o intérprete de Judas Tadeu na reprise de Jesus. Ele é irmão da Juliana Xavier (28), também atriz. Os dois têm a diferença de apenas quatro anos e são grandes parceiros de vida e carreira. Ele ainda revelou que nem pensava em seguir carreira como ator, e sim na medicina. "Era muito tímido", disse em entrevista à CARAS Brasil.

O ator iniciou sua carreira em 2009 e teve a irmã como sua grande influenciadora na vida. "Todos acham que influenciei na escolha dela, mas ela começou a carreira de atriz antes de mim. Nem pensava em ser ator porque era muito tímido, queria ser médico. A Ju me influenciou a entrar no meio artístico e, então, descobri que quero fazer TV até ficar velhinho", afirma Ricky Tavares, que recentemente esteve no ar na novela Além da ilusão, na Rede Globo.

De acordo com o artista, a profissão em comum dos irmãos acabou aproximando ainda mais os dois. “Sempre fomos próximos desde criancinha, mas a maturidade ajuda. Hoje nos entendemos melhor ainda, ela é minha cúmplice, é quem me ajuda e dá conselhos", declara o ator de 31 anos.

Ele ainda diz que não consegue escolher apenas uma qualidade da irmã. "Sou suspeito, mas gosto de tudo nela. Desde novinha, sempre foi muito madura, sabe?! É uma pessoa incrível, profissional excelente e mulher maravilhosa", faz questão de exaltar a irmã mais nova. "Fico muito feliz com os elogios dela sobre a forma como construo meus personagens. É bom ser admirado por quem admiramos de volta!", dispara o ator.

Como é o irmão mais velho, ele confessa que é superprotetor com a irmã. "A Juliana é o amor da minha vida, minha princesa. Inclusive o nome dela, fui eu quem escolhi e ela sabe disso. Ela é alguém que está sempre comigo, é minha parceira", Ricky Tavares derrete ao falar da relação com a caçula.