Ricky Tavares exalta streaming após estrelar série: 'Oportunidade'

Destaque das novelas bíblicas da Record TV, Ricky Tavares brilhou na série Maldivas, da Netflix

O ator Ricky Tavares (31) está vivendo um momento de celebração em sua carreira. Depois de estrelar a série Maldivas, da Netflix, ele tem emplacado diversos trabalhos na televisão e agora se prepara para entrar na nova temporada da novela Reis, da Record TV.

Em entrevista à CARAS Digital, o artista comentou sobre como foi participar pela primeira vez de um projeto exclusivo para a Netflix. Segundo ele, foi uma oportunidade de mostrar seu trabalho em um novo formato.

"Para um ator, novos desafios são oportunidades de crescimento e isso é gratificante. Foi incrível contracenar com aquele elenco de peso, todos atores incríveis, além de ter sido dirigido pelo José Alvarenga Jr., que é um diretor maravilhoso. Uma honra poder fazer um produto da Netflix", disse ele, que foi par romântico de Bruna Marquezine.

Segundo Ricky, que ainda no ano passado esteve no ar na novela Além da Ilusão, da TV Globo, o streaming se tornou um espaço de oportunidade para artistas da mais diversas áreas. Além disso, ele chega para somar dentro do mercado do audiovisual.

"Enxergo esse novo mercado como uma grande oportunidade para os atores e profissionais da área. Quanto mais frentes de trabalho, melhor, mais pessoas terão espaço pra mostrar seus talentos. O audiovisual só tem a expandir com os streamings, tanto na televisão fechada quanto na aberta, até porque hoje temos muitos canais que produzem suas próprias séries", refletiu o ator, que sempre deixa web babando com seu físico saradão.

Ricky Tavares viveu noivo de Bruna Marquezine na série Maldiva, na Netflix (Foto: Reprodução/Netflix)

Conhecido por estrelar diversas novelas bíblicas da Record, Ricky falou sobre os desafios que envolvem as produções da emissora. Confirmado no elenco de Reis, ele lembrou da caracterização específica para o projeto.

"Participar de produções bíblicas e não bíblicas são experiências diferentes, cada personagem tem seus desafios e peculiaridades. A dedicação e o estudo são intensos da mesma forma, mas um personagem bíblico é um pouco mais trabalhoso no sentido de caracterização", garantiu ele.

"Muitas vezes temos que colocar cabelo, barba, a maquiagem é diferenciada… às vezes são horas de preparação. Quando vivi Judas Tadeu, por exemplo, tinha que usar uma lente branca (porque ele era cego) que me deixava com 20% de visão, um desafio a mais", lembrou o galã.