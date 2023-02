Ricky Martin impressiona fãs ao mostrar filho mais velho: "Não mais um bebê"

Os seguidores de Ricky Martin se impressionaram com Valentino, que está com 14 anos

Ricky Martin (51) deixou os fãs com aquela sensação de estão ficando velhos ao postar em seu Instagram uma foto de um de seus filhos, Valentino, de 14 anos, surpreendendo os seguidores com o quanto o filho mais velho cresceu. "Não mais um bebê", escreveu o cantor na legenda do post.

"Meu filho. Tino. 14 anos", se derreteu o pai coruja na legenda da imagem em o adolescente aparece no barbeiro, com os cabelos molhados e mostrando um bigode. Os fãs do cantor ficaram impressionados com o registro.

"Ele tem 14? Eu mal tenho barba e tenho 26", brincou um fã. "Isso não é possível, eles eram bebês até ontem", disse outro. "Meu Deus, já é um homem", escreveu outra seguidora. "Já tem bigodinho", apontou outra pessoa.

Os fãs do cantor também não deixaram passar e comentaram sobre a semelhança entre pai e filho: “Tão lindo quanto o pai” comentou uma fã, “Uau, vocês são indenticos”, disse outro seguidor.

Valentino é gêmeo de Matteo, que Ricky teve usando uma barriga de aluguel. Com o marido, o artista plástico Jwan Yosef, com quem se casou depois que os garotos nasceram, o cantor teve ainda Lucia Martin-Yosef, hoje com 4 anos, e Renn Martin-Yosef, de 3.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricky Martin (@ricky_martin)

Rihanna rebate crítica em foto

Rihanna (34) provou que é uma verdadeira leoa quando o assunto é maternidade! A estrela, que revelou sua segunda gravidez durante o show do Super Bowl. Ela publicou algumas fotos de seu primeiro filho em um ensaio para a Vogue britânica no Instagram. Foi então que a cantora recebeu uma crítica nos comentários e não deixou barato.

Uma seguidora então decidiu atacar a escolha da estrela nos comentários: “Bom? Seria mais adorável, fofo... Ele não é um homem adulto”, criticou uma fã. Rihanna não aceitou o comentário e levou como ofensa, a estrela então, rebateu defendendo o pequeno: “Apenas mantenha suas patas de puma longe dele e de mim e nós ficaremos bem”, disse.