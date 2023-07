Rezende explica por que esgotou Barbie com ação solidária: 'Gratificante'

Em entrevista à CARAS Brasil, youtuber Rezende revelou detalhes dos bastidores da ação solidária que alegrou crianças com câncer

Em meio ao sucesso do filme Barbie, o influenciador Rezende (26) compartilhou mais uma ação solidária em seu canal do Youtube, mas desta vez destinada a crianças. Na ocasião, ele comprou todas as bonecas de uma loja e levou em um hospital do Paraná.

Em entrevista concedida à CARAS Brasil, Rezende abriu o coração e contou o real motivo por trás da doação. "A gente já fez isso algumas vezes, né? Já compramos um mercado inteiro, doamos um pet shop inteiro, sempre compramos as coisas para fazer doação. E aí, dessa vez, a gente teve a ideia de pegar Barbies, porque sabemos que Barbie é o sonho de muitas meninas e crianças", disse.

Segundo o ex-namorado de Virgínia, ver a felicidade no olhar das crianças e dos adolescentes que estavam no hospital, foi algo muito gratificante de ver, principalmente sabendo da importância que o bem estar tem durante o tratamento de doenças como câncer.

"Levamos em dois hospitais para doar para as crianças que estavam doentinhas. Foi uma experiência bem gratificante, mas quando envolve criança, multiplica. Todas as crianças ficaram super felizes, os pais, que acabaram acompanhando o tratamento, os médicos, todo mundo ficou contente com a ação", disse.

"Acaba que no tratamento de câncer, o que conta muito é a imunidade e isso daí conta demais em relação a alegria, a pessoa fica com uma imunidade mais alta. Então é muito positivo, foi uma ação super legal", contou.

