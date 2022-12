Reynaldo Gianecchini revela status de relacionamento depois de boatos

Ator Reynaldo Gianecchini explica se está solteiro ou não em entrevista para ex-BBB

O ator Reynaldo Gianecchini (50) decidiu abrir o jogo sobre seu status atual de relacionamento! Em uma entrevista ao ex-BBB Rodrigo Mussi nesta quarta-feira, 28, o artista reforçou que ele ainda está solteiríssimo. Boatos de que ele estaria em um romance começaram a surgir quando ele foi visto almoçando com o médico Wadih Vilela.

“Faz nove anos que eu não namoro”, disse o ex-namorado de Marília Gabriela durante o podcast Café com Mussi. “Eu gosto da vida de solteiro, não sou uma pessoa que preciso ter alguém. A coisa anda bem sozinha, eu sou muito independente, eu gosto de viajar”, completou.

“Eu gosto de me aprofundar nas coisas, mas ter alguém para casar também é uma delícia. No caso, não tem pintado porque se não bate um monte de coisa, vamos viver as historinhas. Estou superlivre”, continuou.

“Sou um cara que sou apaixonado pela vida, eu adoro estar apaixonado e com tesão pela vida. Prezo muito os encontros, os encontros sexuais também, mas para se relacionar num nível maior, tem que valer a pena”, revelou.

Mesmo tendo admitido que admira a beleza das pessoas, ele revelou que não está interessado em se relacionar apenas baseado na aparência do par. “Comigo não é só a parte física nem a parte do gênero. Tudo pode me encantar, é mais o conjunto. Tem que ter afinidades com o que você pensa”, explicou.

@oficialmussi O CAFÉ COM MUSSI VEM AÍ! ☕ Em parceria com o @tiktokbrasil e a @brasileradigital vou lançar uma série de lives para conversar com convidados super especiais sobre histórias de superação e motivação. Nessa quarta-feira (28/12) a partir das 17h vamos estar em live aqui no TikTok para bater muito papo e claro, tomar aquele cafézinho! O meu primeiro convidado é o Reynaldo Gianecchini e tem muita coisa boa vindo aí! Espero vocês, ein! #tiktokmotivacional #cafecommussi ♬ som original - Rodrigo Mussi 🥷

Reynaldo Gianecchini reflete sobre aprendizados após câncer: "Sou outra pessoa"

Reynaldo Gianecchi recordou um momento delicado que passou em 2011 após ser diagnosticado com um câncer, o linfoma não-Hodgkin de células T.

O ator participou do podcast Flow, exibido no YouTube, e confessou que experiência fez com que ele mudasse a forma de ver a vida. A confissão aconteceu após ser questionado sobre como lida com o sucesso.

"No final das contas, o legal é domar esse ego e não exacerbá-lo. Para a minha sanidade, quanto mais eu ficar passando a mão no meu ego, eu acho melhor. Tudo começa depois dos 40, é aquela frase: 'A vida começa depois dos 40'. Para mim faz todo sentido. Eu comecei os 40 passando por experiência de quase morte [o câncer], na beira do abismo", recordou.

Gianecchini explicou que a doença fez com que ele repensasse sua vida. "Foi para que eu começasse a repensar tudo, mudar os pontos de vista. Também já começou uma maturidade, um olhar mais atento sobre mim. Eu sou outra pessoa", avaliou.

O ator também deu detalhes sobre o câncer e contou que após o diagnóstico decidiu cuidar da voz para atuar em peças de teatro. "O linfoma não se manifesta muito, basicamente eu estava cheio de gânglios, mas não via os gânglios. Eu fui fazer o exame das cordas vocais, aí o cara me falou [sobre os gânglios]. Eu fui procurar um infectologista, fiz todos os exames e não deu nada nem de bactéria nem de vírus. Foi daí que tivemos que pesquisar melhor, foi quando eu descobri", revelou.