O ano de 2023 marcou o fim de muitos relacionamentos no mundo das celebridades, desde términos de relações relâmpago até separações de casais longevos. Neste réveillon, confira os famosos que vão passar a virada solteiros depois de ano marcado por términos.

Neymar e BrunaBiancardi, que tiveram o nascimento da filha, Mavie, em outubro, anunciaram que não formavam mais um casal em novembro, após polêmicas do atleta. Desde então, os famosos não engataram em novos relacionamentos.

Além do ex-casal, a dupla SabrinaSato e DudaNagle não resistiu ao ano de 2023. Depois de um casamento de sete anos e o nascimento da filha, Zoe, as celebridades anunciaram a separação em março e também devem passar o réveillon solteiras.

Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, que se casaram em 2019, viveram término em abril deste ano e devem celebrar a virada do ano sem compromissos. Já Susana Werner e Julio Cesar, que chamaram a atenção da web com mais de uma separação neste ano, não resistiram às idas e vindas do romance e anunciaram o fim definitivo da relação em novembro.

Para curtir o ano novo, Luísa Sonza, Bella Campos e Rafa Kalimann são outras celebridades que devem atravessar o réveillon solteiras. As artistas passaram por términos que deram o que falar na web neste ano com os respectivos famosos: Chico Moedas, com quem Luísa Sonza viveu breve relacionamento e passou por traição; MC Cabelinho, com quem Bella Campos terminou após também descobrir suposta traição; e José Loreto, que não engatou nenhum romance desde namoro com Rafa Kalimann. Além das celebridades, João Silva, Eslovênia, Lucas Bissoli e MC Guimê são alguns famosos que passaram por términos neste ano e que também devem atravessar a virada de 2023 para 2024 solteiros.