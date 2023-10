Bella Campos surge plena após nova música de MC Cabelinho: "Não faça muitas perguntas"

O relacionamento entre Bella Campos e MC Cabelinho voltou a ser comentado após o lançamento de nova música do cantor

Na última sexta-feira, 13, o antigo relacionamento entre a atriz Bella Campos e o cantor MC Cabelinho voltou a ser comentado na internet. Isso porque o artista teria supostamente confirmado sua traição através de sua nova música, Depois da Meia-Noite, em parceria com o rapper Djonga.

Mas parece que Bella nem se abalou com o lançamento do ex-namorado. Na noite de estreia de música, a musa publicou uma série de fotos em seu Instagram e se mostrou plena com a situação. Nos cliques, ela apareceu com um copo de cerveja na mão, curtindo festas e até mesmo um jogo da Seleção Brasileira.

"Quem me vê pela rua, põe uma cervejinha na minha mão e não faça muitas perguntas", dizia uma das imagens do álbum de fotos publicado por Bella. Com um sorrisão no rosto, ela ignorou os comentários sobre seu nome na internet.

Porém, seus seguidores não deixaram de enaltecê-la nos comentários. "Você é a mulher mais linda do mundo inteiro", disparou fã. "Esse sorriso não dá", disse outro. "Perfeita", elogiou mais um. Já outros não deixaram de alfinetar Cabelinho em favor da atriz. "Pra pilotar esse avião tem que ser O PILOTO", disse um internauta. "Porque choras Victor Hugo?", indagou outro.

Confira a publicação:

A nova música de MC Cabelinho

Depois da Meia-Noite, nova música de MC Cabelinho com Djonga deu o que falar neste fim de semana. Isso porque alguns internautas acusaram o ator e cantor de expôr detalhes do fim de seu relacionamento com Bella Campos, com quem terminou no fim de agosto.

Na canção, o cantor supostamente detalhou seu erro, que levou ao fim do relacionamento do casal no fim de agosto. Na letra, ele diz: "É que ontem eu esqueci meu endereço. Eu tava com duas dentro da x6. Uma era atual e a outra minha ex. Imagina a m*rda que eu arrumei. Mas eu juro que não foi minha intenção, só fui perceber depois que acordei. Tô arrependido, mas foi muito bom."

Vale lembrar que Bella e Cabelinho terminaram seu relacionamento após rumores de traição surgirem na internet. A história foi confirmada pela atriz, que veio a público revelar o seu término com o cantor. "Me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios", disse a artista na época.