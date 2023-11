Após novas polêmicas de Neymar, Bruna Biancardi posta mensagem reflexiva

Bruna Biancardi posta mensagem reflexiva em suas redes sociais após novas polêmicas envolvendo o pai de sua filha, Neymar Jr; confira!

Nesta segunda-feira, 27, o jogador de futebol Neymar Jr deu o que falar com uma das festas em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, realizada no último fim de semana. Isso porque, segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, ele teria dado em cima da atriz Nathalia Morais, que não ligou para os flertes do atleta.

Após o surgimento da nova polêmica, a influenciadora digital Bruna Biancardi publicou uma mensagem reflexiva em suas redes sociais. A mãe da filha do craque, a recém-nascida Mavie, compartilhou com seus seguidores do Instagram uma frase de um cartão que ela ganhou de presente.

Na mensagem, ela fala sobre momentos difíceis e como superar fases complicadas. "Bruna, que, todas às vezes que tudo parecer duro ou cruel demais, o amor venha para mostrar que somos muito mais fortes do que imaginamos e que não existe impossível para quem acredita de verdade. O amor é a resposta", disse o cartão.

Foto: Reprodução/Instagram

Vale lembrar que antes deste fim de semana, alguns fãs do casal Neymar e Bruna Biancardi especulavam que os dois haviam reatado. Isso porque os dois passaram um fim de semana juntos na mansão no craque com alguns de seus amigos. Além disso, segundo o jornal Extra, alguns de seus amigos próximos estariam tentando ajudar nessa reconciliação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr se irrita com fora que levou de Nathalia Morais

O atacante Neymar Jr não ficou muito feliz com o resultado de sua festa no último fim de semana. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, as suas tentativas de investir na atriz Nathalia Morais não foram bem sucedidas, o que teria deixado o craque irritado.

Ao contrário de outras mulheres que estavam no local, a atriz de Arcanjo Renegado e Veronika, do Globoplay, não deu a mínima para o jogador e chegou a ser "marrenta" com os convidados. Em um dos momentos, o jogador teria reclamado da postura da atriz.“Porr*, put* que pariu, desisto de você, tá me fazendo de otário”, disse Neymar, segundo fontes desta coluna.