Quanto custa o biquíni diferentão de Sabrina Sato? Peça de grife surpreendeu internautas

Sabrina Sato chamou a atenção da web ao compartilhar cliques durante dia de praia com biquíni diferentão no último sábado, 30

Sabrina Sato chamou a atenção da web ao compartilhar cliques durante dia de praia no último sábado, 30. Para curtir o cenário paradisíaco, a artista escolheu um modelo de biquíni diferentão que surpreendeu os internautas. Saiba quanto custa a peça de grife.

Curtindo o fim de ano em um hotel de luxo na Bahia, Sabrina Sato elegeu um modelo de biquíni fio-dental em formato de flor para aproveitar as férias e realizar um ensaio fotográfico. A peça escolhida pela artista é da grife Andreadamo e custa pouco mais de R$ 3 mil, de acordo com informações do portal Splash.

Conhecida por inovar quando se trata de moda, a artista já comentou sobre ser uma referência no mundo fashion. "Eu fico feliz e agradecida pela escolha, porque as minhas são muito bem pensadas, principalmente na vida que a gente leva. Eu penso nessa mulher que sai de casa, mas que dá conta dos filhos, do lar e da correria diária. Essa mulher que dá conta de si mesma, de se cuidar e se amar e isso é muito importante. Toda vez que estou pensando em fazer algo, é para nós, mulheres", declarou em entrevista à revista L'Officiel.

Leia também: Além de Nattan, confira famosos que foram afastados dos palcos em 2023

Em entrevista à CARAS Brasil, durante o Prêmio Multishow em novembro deste ano, Sabrina Sato refletiu sobre suas primeiras vezes com novas experiências em 2023. "Vocês ficam perguntando: 'O que essa mulher já não fez nessa vida?' Está aí uma coisa que eu não fiz, primeira vez no Prêmio Multishow! Então a gente tem que vir arrasando! A primeira vez a gente pode não ter tanta experiência, mas a gente usa o que a gente tem [risos]. Vamos brilhar, se divertir, vamos se jogar!", declarou a artista, que comandou a premiação.