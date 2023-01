Repórter do 'Mais Você' brinca com namorado de Ana Maria Braga e causa climão

Namorado de Ana Maria Braga foi citado no tema calvície e Ana Maria Braga não gostou muito

Climão! A apresentadora Ana Maria Braga teve o namorado, Fábio Arruda, citado pela repórter Juliana Massaoka e pareceu não gostar muito.

Falando sobre o BBB, o amado da apresentadora foi falado no tema calvície e a comandante do matinal pareceu ficar desconfortável. Elas relembravam o momento em que Tina não quis emprestar as perucas para Cezar.

"Cezar, não fica chateado, não. Como diz o ditado, é dos carecas que elas gostam mais", disse Ana. A repórter, então, disparou: "Ah, eu concordo. E você também. Quer dizer, mais ou menos".

Sem entender muito bem o comentário, a loira questionou: "Por que você está falando isso? Dos carecas, eu? Você está falando do quê?". A jornalista então falou sobre Fábio Arruda: "É, tem um pouco de cabelo, mas não tem tanto assim. De homem. Do seu e do meu, que não têm uma vasta cabeleira".

A companheira de Louro Mané comentou:"O seu não tem mesmo". Massaoka continuou: "O seu também não, só um pouquinho. Cadê ele aqui?".

Visivelmente desconcertada, ela tratou de defender o amado e mudar de assunto. "Imagina, claro que o meu tem. Olha a conversa que isso aqui virou. Estamos falando de BBB. Depois, né? Você não acha?", finalizou

Confira post de Ana Maria Braga com o namorado: