Renato Góes mostra que pai e padrasto são amigos: ''Grande exemplo''

Ator Renato Góes mostra amizade de pai e padrasto e surpreende internautas com maturidade de sua família

O ator Renato Góes comemorou o Dia dos Pais neste domingo, 13, de forma dupla. Isso porque, o esposo de Thaila Ayala mostrou que seu pai e seu padrasto são grandes amigos que participaram de sua criação.

Com fotos deles curtindo uma praia juntos, o artista, que brilhou em Mar do Sertão, falou sobre a importância de ter tido uma boa convivência com as duas famílias após a separação deu pai e de sua mãe durante sua infância.

"Meu Pai e meu Padrasto. Meus pais se separaram quando eu tinha 7 anos. Meu pai se casou logo em seguida. Minha mãe também! Ambos estão juntos até hoje e eu ganhei 2 novas famílias. Mas para além das famílias, eu também ganhei um grande exemplo", contou Renato Góes.

"Exemplo de respeito, amizade, cumplicidade. Meu pai e meu padrasto são amigos, desde sempre se relacionaram na maior paz e leveza e desde sempre se ajudaram! Eu tenho tanta admiração por eles! Tudo que quero na vida é ser um pai tão incrível quanto eles são pros seus filhos", revelou.

Renato Góes revela momento tenso em casamento com Thaila Ayala

O ator Renato Góes foi o convidado de honra do último episódio do podcast Mil e Uma Tretas, comandado por sua esposa, a atriz Thaila Ayala, junto da atriz Julia Faria. Enquanto conversavam em um programa especial de dia dos pais, o artista revelou algumas situações complicadas que vivenciou durante o relacionamento com a amada, compartilhando alguns aprendizados que recebeu da mãe de seus filhos. Os dois estão juntos há 5 anos e são pais de Francisco, de um ano de idade, e Tereza, de apenas quatro meses de vida.

Enquanto falava sobre o relacionamento dos dois, o ator pernambucano revelou uma situação recente que o fez refletir. “Alguns dias atrás ela fez uma lista de tudo que eu não fazia como pai. No primeiro momento que eu li aquilo, eu pensei: 'Caramba, que cara mer** que eu sou'. E logo em seguida, eu falei: 'Não, cara. Ela está tentando chamar a minha atenção de alguma forma aqui’”, disse.

“Eu poderia pegar, chamar ela e ir ticando coisas. 'Olha, isso aqui tá certo, isso também. Isso mais ou menos. Isso do ponto de vista tá errado. Isso aqui eu nunca fiz'. Eu podia ir pra esse lugar, mas eu respirei um pouco e pensei”, continuou.

“Diversas vezes, até no início do relacionamento, quando percebia ela estranha comigo, perguntava o que era e ela dizia: 'Não é com você'. Então isso, de saber separar quando é o meu momento, e quando é o momento dela ajudou a passar por esse processo de uma forma super sadia”, explicou.