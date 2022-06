Renata Vasconcellos revela estratégia secreta que faz durante o trabalho na TV Globo

Renata Vasconcellos revelou que usa uma estratégia secreta para driblar a correria do dia a dia

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 18h12

No último domingo, 5, Renata Vasconcellos (49) foi a convidada do podcasts Prazer Renata, do Fantástico.

Durante o papo com Renata Ceribelli (57), a âncora do Jornal Nacional revelou uma estratégia secreta que adquiriu para driblar a correria do dia a dia.

A jornalista contou que, para enfrentar a sua intensa jornada na TV Globo, realiza algumas pausas durante o expediente, fazendo alguns rituais de meditação.

"A respiração é outra parte da minha estratégia, e é para entrar na meditação. Faço um mínimo alongamento. Claro que isso requer uma pausa. Então, em algum momento do meu dia, às vezes, até aqui no trabalho. Pego um momentinho, vou ao benheiro e pego cinco minutos para mim", revelou ela.

Ainda durante o papo, Renata criticou a velocidade de sua rotina no trabalho: "A mensagem da aceleração, de ficar no multitarefa, é geral, mundial. Atinge todas as gerações, todas as idades. Nessa percepção, comecei a ver que essa vibe, velocidade, estava tomando um pouco o meu gosto geral de outras pessoas, das coisas, dos detalhes da vida".

"Tudo muito acelerado, tudo muito buscando cumprir tarefas. Quanto maior o número de tarefas, melhor. Aí, a gente começa a perceber que essa não é a saída inteligente. Que, às vezes, a gente fica em sofrimento. O mundo está em um momento em que, muitas vezes, está em sofrimento. Às vezes, a gente vive uma angústia, uma dor no peito, mãos e pés suando, são várias sensações de uma alta ansiedade ou mesmo de uma depressão que várias gerações estão vivendo, e isso causa sofrimento", continuou.

A apresentadora de um dos principais jornais do país ainda falou do durro trabalho que ela e seus colegas tiveram durante a pandemia: "A pandemia me atingiu muito fortemente. Tive essa sensação muito forte de angústia, ansiedade. A gente acelerou, nós aqui no trabalho, durante esse momento importantíssimo do trabalho dos jornalistas. Foi muito impactante, muito forte na alma da gente o que aconteceu".