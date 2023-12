Renata Castro Barbosa reforça veia cômica em novo projeto: "Foi uma loucura"

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Renata Castro Barbosa falou sobre a experiência de estar por trás de um festival de humor

Conhecida por estrelar diversas produções de comédia, a atriz Renata Castro Barbosa (50) está se preparando para estrear mais um projeto de humor. A partir do dia 12 janeiro de 2024, ela estará à frente do festival O humor contra-ataca, no Quality Stage, no Rio. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista falou um pouco sobre a experiência de estar nos bastidores pela primeira vez e como tem se organizado.

"Desde quando fui chamada pelo Qualistage sabia que ia ser trabalhoso, mas muito divertido de fazer também. Organizar as agendas foi uma loucura! É minha primeira curadoria e achei melhor não entrar como atriz para poder me dedicar totalmente a isso", declarou.

Cheia de expectativas para a estreia, Renata revelou que, a princípio, pensa em apresentar anualmente o evento em meio ao verão carioca. "Queremos que o “Humor contra-ataca” vire um projeto cada vez maior e que faça o verão do Rio de Janeiro mais animado ainda", disse.

Repleto de estrelas recentes e veteranas do humor, o festival terá conteúdo diverso e para todos os gostos. Segundo a curadora, é uma forma de entregar o que o público espera. "A ideia foi trazer quem o público gostaria de ver", garante ela, que tem vários amigos no elenco.

"Tentamos diversificar ao máximo para que todo mundo posso ver seu artista preferido e conhecer outros. Tem para todos os gostos. E eu sou fã de todos que estão com a gente: Os melhores do mundo ( com Hermanoteu na terra de Godar), Nany People, Leandro Hassum , Rafael Portugal, Fabio Rabin, Flavia Reis, Igor Guimarães, Yuri Marçal, Sergio Mallandro, Paulinho Gogó e muitos outros! vai ser lindo".

TRABALHO NO STREAMING

No final de novembro a atriz estreou no streaming Disney+ com a série A magia de Aruna, produção que conta com participação de nomes como Giovanna Ewbank e Cleo Pires. Na trama, ela interpreta Teresa, a mãe da protagonista Mima (Jamilly Mariano). Segundo a artista, o projeto fez ela relembrar quando atuou em Caça Talentos, sucesso da TV Globo.

"O texto é muito bem escrito e as cenas são incríveis. Fazer essa série foi um pouco como reviver o “Caça talentos”, em que atuei com a Angélica… Adoro essa temática de mundo mágico", disse ela, que elogiou a coragem do roteiro: "Ela toca em assuntos bem atuais como adolescência, o ser diferente e o preconceito que isso traz, mas de uma forma lúdica, divertida".

Ver Renata em um projeto longe do tom de comédia pode parecer diferente para algumas pessoas, mas ela garante que adora explorar sua veia dramática. Segundo ela, seu sonho é conseguir interpretar uma personagem vilanesca.

"O que importa para mim é se o personagem é bom. Se me empolgar, estou dentro. Pode ser humor ou não. Como venho fazendo muitos projetos de humor, acabo sendo chamada mais para esse tipo de personagem, mas adoro um drama também e adoraria fazer uma vilãzona", finaliza.