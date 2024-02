Renata Brás revela como decidiu adotar gata com Reynaldo Gianecchini

Atriz do SBT, Renata Brás revela como funciona o processo de guarda compartilhada da gata Frida com o amigo Reynaldo Gianecchini

Renata Brás (49), tutora de três gatos, surpreende ao revelar que um dos dos felinos é adotado em conjunto com Reynaldo Gianecchini (51). Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz conta que inicialmente não pretendia ter mais um animal de estimação em casa. O processo ocorreu da forma mais natural possível.

"Eu tenho uma gatinha, a Frida Pandora, com o Gianecchini. Na verdade, essa história foi bem interessante. Essa gatinha apareceu no meu prédio em um momento em que eu estava ensaiando [a peça] 'Brilho Eterno' e nos ensaios estava com a Tainá Müller, o Jorge Farjalla em uma leitura de mesa. No intervalo eu comentei: 'Apareceu uma gata linda na minha casa e eu não posso mais pegar, tenho dois gatos'. Ele falou: 'Eu sou doido pra ter um gato, mas viajo muito'. Ele tem uma casa no Rio e outra em São Paulo, e o Gianne tem asas, ele a todo momento está em um lugar [diferente]. Ele falou: 'Se você quiser eu ajudo'. Já ficou legal", diz.

A atriz, que atualmente interpreta a personagem Renata Ciumenta em A Praça é Nossa, humorístico do SBT comandado por Carlos Alberto de Nóbrega (85), diz que Reynaldo foi responsável por definir as regras para compartilhar a adoção da gata.

"Então ele [explicou]: 'Quando eu tiver em São Paulo fico com a gata'. Na época em que a gente estava fazendo a peça, praticamente a Frida ficou o tempo todo com ele. Como eu amo Frida Kahlo (1907-1954) já coloquei o nome. Na história do espetáculo nós tínhamos uma gatinha chamada Pandora, apesar que ela não aparecia, mas a Tainá ficava: 'Tem que chamar Pandora'. Ficou Frida Pandora", relembra.

Renata Brás ressalta que Gianecchini não fica sem companhia quando está longe da gatinha Frida. "Quando está no Rio ele fica com os cachorros dele, mas quando chega em São Paulo ele me liga para levar a Frida".

A atriz revela que antes de adotar a gata com o amigo tentou achar um novo lar com pessoas que moram no mesmo condomínio que ela. "Depois ela foi no Fantástico, todo mundo falou: 'Essa gata é sortuda'", conclui.