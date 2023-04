Remédio para dormir citado por Fernando Zor causa problemas? Entenda riscos

No programa É de Casa, Fernando Zor relatou batalha envolvendo vício em medicamento que gera efeitos alucinógenos

O cantor Fernando Zor (38) revelou neste sábado, 14, que por anos foi dependente de Zolpidem, medicamento indicado para tratar de insônia. No entanto, o remédio tem causado polêmica por conta de seus efeitos colaterais.

Em entrevista ao programa É de Casa, da TV Globo, o artista detalhou que chegou a tomar 15 comprimidos por dia. Segundo Fernando, ele começou a usar o remédio após passar por um período o qual sofria com depressão.

"Faz um bom tempo que eu faço uso do Zolpidem para dormir. Teve uma época que eu entrei em depressão, tive muitas angústias e eu acabava tomando Zolpidem para amenizar. Usava talvez uns 15 comprimidos por dia porque durante o dia, às vezes, eu estava angustiado e tomava o remédio para relaxar", desabafou.

"Isso foi me viciando e eu fiquei cada dia mais precisando do remédio. Eu usava há uns quatro anos e, de uns dois anos pra cá, eu comecei a usar com mais frequência. Sei que era pra tomar pra dormir, mas às vezes depois dos shows eu me sentia angustiado, que eu não sabia o que era e eu acabava tomando pra relaxar", contou.

QUAIS OS EFEITOS COLATERAIS DO ZOLPIDEM?

Comercializado apenas sob prescrição médica, o Zolpidem é um hipnótico indicado para pessoas que tem dificuldade para dormir. Ele tem ação rápida e em cerca de 30 minutos a pessoa pode adormecer.

Leia também: Maiara e Fernando trocam beijos apaixonados nos bastidores de show

No entanto, um dos efeitos colaterais que o Zolpidem pode causar é justamente as alucinações. Caso o paciente não o utilize para dormir, ele pode gerar sérios problemas.

Recentemente, casos do tipo viralizaram nas redes sociais e diversos internautas compartilharam das mesmas sensações. Em entrevista ao Fantástico, um jovem de 22 anos disse que se endividou após comprar duas passagens para Buenos Aires.

"Comprei dois pacotes de viagem para Buenos Aires, cada pacote custou R$ 4,5 mil, totalizando R$ 9 mil. Pela manhã, a agência estava ligando. Na primeira vez que atendi, eles me perguntaram se eu reconhecia a compra. Falei que precisava cancelar, a mulher me perguntou o motivo e eu respondi: 'Tive uma alucinação, acreditei que a minha avó era rainha de Genóvia e estava me esperando em Buenos Aires'", disse.

Além disso, altas doses do medicamento também podem gerar dependência, principalmente pessoas que já apresentaram histórico de abuso . Idosos estão inseridos no grupo de risco, tendo propensão a reações adversas.

Especialistas também alertam que o zolpidem também pode causar sonambulismo, delírio e perda de memória logo após o uso . Por conta disso, é recomendado que os pacientes tomá-lo minutos antes de dormir. Caso apresente sintomas como estes, é indicado que o paciente interrompa o tratamento e procure um médico.