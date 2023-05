Relembre a trajetória de Jeff Machado, ator encontrado morto dentro de baú no RJ

Natural de Santa Catarina, o ator Jeff Machado estava desaparecido desde janeiro

O corpo do ator Jefferson MachadoCosta, conhecido como Jeff Machado, foi encontrado no Rio de Janeiro nesta semana após meses de uma investigação comandada pela Polícia Civil. De acordo com o portal G1, ele estava desaparecido desde o fim do mês de janeiro e foi achado enterrado em um baú concretado em Campo Grande, no estado carioca. Relembre a seguir a trajetória do artista.

Natural de Araranguá, município de Santa Catarina, Jeff Machado tinha experiências no jornalismo, atuação, produção e voluntariado . Ele já trabalhou como colunista social em revistas de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, e também em Florianópolis. O artista deixou o estado em 1997, quando decidiu estudar atuação e outros temas, como direito e comunicação social.

Em 2008, após 10 anos vivendo no eixo Rio-São Paulo, ele decidiu voltar para o estado de nascimento s se mudou para Florianópolis. Na capital, ele atuou como assessor de imprensa, produtor, diretor de arte, cenógrafo, vitrinista e stylist em algumas campanhas, eventos, desfiles, videoclipes e até mesmo programas de televisão, além de se envolver também em trabalhos de voluntariado.

Em 2014 ele voltou a viver no Rio de Janeiro e fez sua estreia na televisão como ator na novela Reis, da Record TV, interpretando um soldado filisteu. Na vida pessoal, ele era conhecido por seu amor com os animais. Jeff Machado possuia oito cães de estimação. A família apenas soube de seu aparecimento após os animais serem encontrados abandonados na zona oeste do Rio.

ENTENDA O CASO DE JEFF MACHADO:

Jeff Machado foi dado como desaparecido no final de janeiro. A família soube do desaparecimento dele quando uma ONG comunicou o abandono de seus cachorros, que tinham uma identificação com seu nome. Além disso, a família estranhou as mensagens que ele tinha enviado pouco antes informando sobre uma viagem.

Nas redes sociais, a família do ator publicou um desabafo. "Jefferson foi assassinado fria brutalmente por pessoas invejosas, maldosas e claro, sem escrúpulos nenhum. Em breve daremos maiores informações. A Polícia de Paradeiro do RJ fez um trabalho excelente! Muito obrigada a todos que ajudaram com cada pequeno detalhe. Oremos, pensamentos bons é o que o Jeff precisa agora.

Eu sou Cintia Hilsendeger, amiga do Jeff e da família e estive a todo momento nas redes sociais do Jeff coletando informações", diz a mensagem.