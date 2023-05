Celular alterado, mensagens misteriosas e corpo em baú: a morte brutal de Jeff Machado

Morte brutal de Jeff Machado deixa muitas perguntas sem resposta; veja o que já se sabe sobre o caso

A morte brutal do ator Jeff Machado segue intrigando os fãs. Após a confirmação de que o corpo do ator foi encontrado dentro de um baú enterrado, muitas perguntas ainda seguem sem resposta. Afinal, o que aconteceu desde janeiro, quando ele desapareceu deixando uma série de questionamentos?

Quando Jeff Machado sumiu?

Segundo as primeiras informações, o ator desapareceu no final de janeiro. O sumiço foi notado porque uma ONG foi chamada até a casa do ator porque seus cachorros estavam sem receber tratamento adequado. Na época, amigos já desconfiaram que algo poderia ter acontecido

De quem eram as mensagens misteriosas que apareceram?

Mensagens suspeitas, enviadas em nome do ator, diziam que um amigo cuidaria dos bichos. Nas redes sociais continuaram aparecendo publicações do ator mesmo após o sumiço, incluindo uma na qual mandou uma mensagem enigmática: "Recomeço. Gratidão". Muitos comentários questionam o sumiço e o abandono dos animais. Outros apontam um suposto impostor: "Sabemos que não é o Jeff que está usando o Instagram dele. A verdade vai aparecer!".

O que aconteceu com o celular do ator?

Em depoimento ao G1, a família revelou que a senha de serviço de nuvem – onde se armazena arquivos virtualmente – foi alterada, e a localização por GPS foi desabilitada.

Como e onde o corpo foi encontrado?

A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou o corpo do ator. Segundo as primeiras informações publicadas pelo G1, os restos mortais da vítima foram queimados e concretados em um baú e depois enterrados a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

O que diz o advogado da família?

Também ao veículo, o advogado da família deu detalhes sobre o caso. "O corpo foi encontrado na segunda-feira em uma casa em Campo Grande. Está confirmado desde ontem [23], no final do dia, pela perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o corpo é dele. A família já foi avisada por mim agora", disse o advogado Jairo Magalhães.

O que diz o irmão do ator?

"Seguimos esperando uma resposta. Mantemos contato com a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), no Rio, que segue investigando. O que sabemos é que devia ser uma pessoa muito próxima do Jeff, pelo jeito que falava com a família pelo WhatsApp, a pessoa sabia de algumas coisas da vida dele. Um falso agente que possa ter enganado e dado um golpe. Ele tinha um sonho muito grande de ser ator. Alguém pode ter prometido uma vaga, um emprego para ele, e exigido dinheiro, como se fosse uma inscrição. Daí, quando o Jeff descobriu, podem ter feito alguma coisa", disse ao G1.

Quem era Jeff Machado?

Natural de Araranguá, município de Santa Catarina, Jeff Machado Costa foi jornalista, produtor, roteirista e ator. Ele se mudou para o Rio de Janeiro para estudar jornalismo e cinema em uma universidade. Entretanto, morou em Florianópolis e voltou para a cidade carioca acompanhado de seus seis cachorros. Ele ficou famoso por atuar na novela Reis, da Record TV.