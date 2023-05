Amiga revela detalhes do suspeito de matar Jeff Machado: "Tinha inveja"

Amiga revela detalhes do suspeito; ele está sumido desde que Jeff Machado desapareceu; veja o relato

Uma das melhores amigas do ator Jeff Machado, a esteticista Cintia Helsendeger, contou que um amigo é o principal suspeito pela morte do ator. Eles se conheceram recentemente e o rapaz se aproximou muito rápido do ator.

Ela conta que chegou a conhecer o suspeito e o ator se queixava. "Ele me confidenciou que conheceu um homem que poderia ajudá-lo a entrar numa novela que o faria famoso. Jefferson chegou a ficar incomodado com a maneira como ele estava se aproximando", relatou ela ao jornal 'Extra'.

Segundo a amiga, o caso era estranho e aproximação aconteceu rápido demais. "Ele [Jeff] me disse que o rapaz frequentava a casa dele e ficava deslumbrado com os pertences. Parecia ter inveja do Jeff", contou ela.

Ela também conta que esse amigo está sumido desde que o escândalo estourou. "A última vez que nos falamos foi no dia do aniversário dele, em 19 de janeiro. Ele estava desconfiado desse amigo (por conta da rápida aproximação). Estava preocupado. Algo estava acontecendo. Ele não se sentia confortável com o jeito dele. Parecia que ele tinha inveja do Jeff. Esse amigo sempre falava mal do Jeff quando ele não estava por perto. Depois que a verdade veio à tona, eu não consegui mais contato. Ele desapareceu", diz a amiga.

MÃE TAMBÉM CITOU AMIGO

Em entrevista para a Quem, a pedagoga aposentada Maria das Dores Machadotambém falou do principal suspeito pelo crime. "O que falta no mundo é amor. Nada justifica o que fizeram com ele. É muito triste. O suposto bandido se fez de amigo do Jeff. É um psicopata", lamentou.

Ontem, a mãe do ator Jeff Machado foi fotografada em um aeroporto no Rio de janeiro na noite de quarta-feira, 24. Ela chegou a ser vista emocionada e abalada com tudo o que está acontecendo na vida da família após a morte do ator.

Corpo encontrado

O g1 informou que o advogado da família confirmou que a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encontrou o corpo do artista. O baú estava enterrado em uma casa e a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou que se trata do corpo do artista por meio das digitais. A família já foi comunicada sobre o ocorrido.

Quem era Jeff Machado?

Natural de Araranguá, município de Santa Catarina, Jeff Machado Costa foi jornalista, produtor, roteirista e ator. Ele se mudou para o Rio de Janeiro para estudar jornalismo e cinema em uma universidade. Entretanto, morou em Florianópolis e voltou para a cidade carioca acompanhado de seus seis cachorros. Ele ficou famoso por atuar na novela Reis, da Record TV.